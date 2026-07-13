Cơn “sốt” từ thị trường đồ uống làm đẹp: Kỷ nguyên chăm sóc da từ bên trong

Thị trường đồ uống làm đẹp đang bùng nổ với xu hướng tối giản, chăm sóc toàn diện từ bên trong, thu hút hàng tỷ USD và thay đổi cách làm đẹp hiện đại.

Từ những video triệu view trên TikTok đến các chiến lược định vị thương hiệu cao cấp, ngành công nghiệp làm đẹp đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển lớn: Thay vì thoa hàng tá lớp mỹ phẩm lên mặt, người tiêu dùng hiện đại chọn cách "uống" để có làn da rạng rỡ.

(Ảnh: Beauty Aqua)

Sự trỗi dậy của xu hướng tối giản và chăm sóc toàn diện

Nền tảng của làn sóng này bắt nguồn từ sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức của người tiêu dùng. Sau nhiều năm duy trì các quy trình chăm sóc da phức tạp lên đến 10 bước với đủ loại serum, kem dưỡng và lotion, thị trường bắt đầu xuất hiện trạng thái "mệt mỏi với mỹ phẩm". Xu hướng tối giản lên ngôi, kéo theo sự ra đời của một phương thức tiện lợi hơn: chăm sóc da từ bên trong chỉ với một ngụm nước.

Theo chuyên trang Food Navigator, làm đẹp ngày nay không còn tách rời khỏi khái niệm sức khỏe tổng thể. Người tiêu dùng coi việc chăm sóc da là một phần của lối sống lành mạnh, dinh dưỡng và tự chăm sóc bản thân. Tư duy "khoẻ bên trong, đẹp từ gốc" chính là bệ phóng hoàn hảo cho các loại đồ uống làm đẹp (beauty drinks).

Số liệu từ Báo cáo xu hướng năm 2026 của Pinterest đã chứng minh sức hút khổng lồ của phân khúc này: Lượt tìm kiếm cụm từ “đồ uống chăm sóc da” (skincare drinks) đã tăng vọt 205% chỉ trong 6 tháng đầu năm, trong khi cụm từ “đồ uống làm đẹp” (beauty drinks) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 176%.

Dù các hashtag như "ăn retinol" hay "uống collagen" đang làm mưa làm gió trên TikTok và Instagram, bản chất của xu hướng này thực tế không hoàn toàn mới. Từ lâu, các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến khích việc ăn cá mòi để cấp ẩm, uống nước ép cà rốt để bổ sung vitamin A, hay ăn trái cây họ cam quýt để nạp vitamin C giúp sáng da.

(Ảnh: Swiiyo)

Bà Jess Sepel, chuyên gia dinh dưỡng kiêm nhà sáng lập JSHealth Vitamins, nhận định: "Điểm mới ở đây là cách thể hiện trong văn hóa đại chúng thông qua lăng kính thực phẩm. Về cốt lõi, thông điệp vẫn rất thực tế: Làn da là tấm gương phản chiếu sức khỏe bên trong cơ thể".

Đồng quan điểm, bà Lorraine Perretta, Trưởng bộ phận Dinh dưỡng tại Chương trình Dinh dưỡng Nâng cao Mỹ, cho biết các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh một số hoạt chất như vitamin C, carotenoid và polyphenol khi dung nạp qua đường uống sẽ hỗ trợ tích cực cho cấu trúc và hàng rào bảo vệ da. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh chìa khóa nằm ở sự kiên trì và việc phối hợp nuôi dưỡng cả "trong ứng ngoại hợp".

Thị trường tỷ đô và cuộc đua của các ông lớn

Nhờ những cơ sở khoa học và sự cộng hưởng từ mạng xã hội, phân khúc đồ uống làm đẹp đang phát triển với tốc độ phi mã. Công ty nghiên cứu thị trường IMARC Group dự báo thị trường đồ uống làm đẹp toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 11,17%, nhảy vọt từ mức 1,6 tỷ USD (năm 2022) lên 3,1 tỷ USD vào năm 2028.

Để đón đầu dòng vốn này, các doanh nghiệp đang liên tục nâng cấp công nghệ và thành phần sinh học. Điển hình như Mashiro Inc. - thương hiệu thực phẩm chức năng tiên phong của Nhật Bản đã tích hợp thành công fucoidan và tế bào gốc vào dòng sản phẩm nước uống collagen của mình. Ông Masaru Eshima, nhà sáng lập thương hiệu 82X, khẳng định đây là bước đột phá mới nhằm mang lại các công thức thông minh có giá trị song hành cho cả nhan sắc lẫn sức khỏe lâu dài.

Không đứng ngoài cuộc chơi, đầu tháng 4/2026, ngôi sao truyền thông Kylie Jenner cũng gây bất ngờ khi rẽ hướng sang thị trường này. Thương hiệu Sprinter của cô (vốn nổi tiếng với vodka soda) đã ra mắt dòng bột pha nước không cồn mang tên K2O.

Kylie Jenner đã ra mắt dòng bột pha nước không cồn mang tên K2O. (Ảnh: Cosmetics Business)

Sản phẩm này nhắm thẳng vào phân khúc cao cấp tiện lợi với mức giá 39.99 USD cho một hộp 20 gói. K2O chứa 5 loại điện giải, axit hyaluronic và collagen Verisol (loại collagen peptide được nghiên cứu lâm sàng chuyên sâu nhất hiện nay), được điều chế với các hương vị trái cây dễ uống để thay thế cảm giác "uống thuốc" truyền thống.

Tại các quốc gia châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, uống collagen từ lâu đã là một thói quen thường nhật. Tuy nhiên, thế hệ sản phẩm mới toàn cầu hiện nay đang thiết lập một tiêu chuẩn cao hơn: minh bạch hơn về hàm lượng, nghiên cứu lâm sàng nghiêm túc và tối ưu hóa hương vị.

Clöud Café tích hợp trực tiếp collagen và axit hyaluronic vào các thức uống. (Ảnh: Clöud Café)

Xu hướng này đang được các thương hiệu phương Tây tiếp thu và biến tấu sáng tạo. Clöud Café - một thương hiệu vừa xuất hiện tại chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Ulta (Mỹ) là một ví dụ tiêu biểu. Thay vì bán các gói bột chức năng thông thường, họ tích hợp trực tiếp collagen và axit hyaluronic vào các thức uống quen thuộc như cà phê, matcha và trà sữa theo phong cách Hàn Quốc.

Bằng cách biến việc bổ sung vi chất thành một trải nghiệm thưởng thức ẩm thực đầy thú vị, ngành công nghiệp đồ uống và thực phẩm chức năng đang dần xóa nhòa ranh giới giữa bảo vệ sức khỏe và làm đẹp. Đây không còn là một trào lưu tiếp thị nhất thời, mà đang định hình lại phong cách sống của người tiêu dùng thế kỷ 21.