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Ngôi biệt thự triệu đô trên sườn đồi nhiệt đới ở Costa Rica

Kinh doanh - Địa ốc

Ngôi biệt thự triệu đô trên sườn đồi nhiệt đới ở Costa Rica

Được thiết kế như một phần tiếp nối của địa hình tự nhiên, công trình gây ấn tượng bởi cảnh quan và con người hòa quyện thành một trải nghiệm sống liền mạch.

Trường Hân (Theo ArchDaily)
Giữa khu rừng khô nhiệt đới trên bán đảo Papagayo, nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương của Costa Rica, Casa Continuum hiện lên theo một cách rất khác những căn biệt thự nghỉ dưỡng thường thấy. Không vươn mình trên đỉnh đồi để trở thành điểm nhấn, công trình lại lựa chọn hòa vào sườn dốc, để thiên nhiên trở thành nhân vật chính.
Giữa khu rừng khô nhiệt đới trên bán đảo Papagayo, nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương của Costa Rica, Casa Continuum hiện lên theo một cách rất khác những căn biệt thự nghỉ dưỡng thường thấy. Không vươn mình trên đỉnh đồi để trở thành điểm nhấn, công trình lại lựa chọn hòa vào sườn dốc, để thiên nhiên trở thành nhân vật chính.
Ngôi nhà có diện tích khoảng 1.600 m², được phát triển dựa trên khái niệm mà nhóm thiết kế gọi là "Kiến trúc Tinh túy" (Essential Architecture). Thay vì tạo ra một công trình nổi bật giữa cảnh quan, dự án tập trung xây dựng mối liên kết giữa kiến trúc với địa hình, khí hậu và đường chân trời, mang đến trải nghiệm sống liền mạch với thiên nhiên.
Ngôi nhà có diện tích khoảng 1.600 m², được phát triển dựa trên khái niệm mà nhóm thiết kế gọi là "Kiến trúc Tinh túy" (Essential Architecture). Thay vì tạo ra một công trình nổi bật giữa cảnh quan, dự án tập trung xây dựng mối liên kết giữa kiến trúc với địa hình, khí hậu và đường chân trời, mang đến trải nghiệm sống liền mạch với thiên nhiên.
Vị trí xây dựng đặt ra không ít thách thức. Công trình phải đối mặt với gió biển mạnh, không khí mặn, cường độ nắng lớn cùng đặc trưng khí hậu gồm hai mùa mưa và khô rõ rệt của Costa Rica. Chính điều đó khiến phương án thiết kế không hướng đến việc "đặt" một ngôi nhà lên khu đất, mà là điều chỉnh kiến trúc sao cho thích ứng với điều kiện tự nhiên sẵn có.
Vị trí xây dựng đặt ra không ít thách thức. Công trình phải đối mặt với gió biển mạnh, không khí mặn, cường độ nắng lớn cùng đặc trưng khí hậu gồm hai mùa mưa và khô rõ rệt của Costa Rica. Chính điều đó khiến phương án thiết kế không hướng đến việc "đặt" một ngôi nhà lên khu đất, mà là điều chỉnh kiến trúc sao cho thích ứng với điều kiện tự nhiên sẵn có.
Quan sát từ trên cao, Casa Continuum gần như hòa tan vào màu xanh của khu rừng nhờ hệ mái phủ thực vật liên tục. Lớp mái xanh không chỉ tạo sự kết nối thị giác với cảnh quan xung quanh mà còn đóng vai trò như một giải pháp sinh thái quan trọng.
Quan sát từ trên cao, Casa Continuum gần như hòa tan vào màu xanh của khu rừng nhờ hệ mái phủ thực vật liên tục. Lớp mái xanh không chỉ tạo sự kết nối thị giác với cảnh quan xung quanh mà còn đóng vai trò như một giải pháp sinh thái quan trọng.
Một bên của khu sinh hoạt hướng ra sân hiên và hồ bơi vô cực dài 20 mét nhìn thẳng ra Thái Bình Dương. Phía còn lại mở về khu vườn sân trong được che chắn, tạo nên hai trạng thái khí hậu khác nhau nhưng vẫn liên thông trong cùng một không gian sống.
Một bên của khu sinh hoạt hướng ra sân hiên và hồ bơi vô cực dài 20 mét nhìn thẳng ra Thái Bình Dương. Phía còn lại mở về khu vườn sân trong được che chắn, tạo nên hai trạng thái khí hậu khác nhau nhưng vẫn liên thông trong cùng một không gian sống.
Việc di chuyển trong Casa Continuum cũng được tính toán rất kỹ. Từ tầng lối vào, người sử dụng có thể đi xuống nửa tầng để đến khu sinh hoạt chung hoặc đi lên nửa tầng tới các phòng ngủ riêng tư. Cách tổ chức nhiều cao độ khiến hành trình khám phá không gian diễn ra tự nhiên và liên tục.
Việc di chuyển trong Casa Continuum cũng được tính toán rất kỹ. Từ tầng lối vào, người sử dụng có thể đi xuống nửa tầng để đến khu sinh hoạt chung hoặc đi lên nửa tầng tới các phòng ngủ riêng tư. Cách tổ chức nhiều cao độ khiến hành trình khám phá không gian diễn ra tự nhiên và liên tục.
Giữa sảnh và khu vực sinh hoạt chính là một sân trong được lấy cảm hứng từ cenote – dạng hố sụt tự nhiên đặc trưng của khu vực Trung Mỹ. Không gian này được phủ cây xanh, tạo bóng mát và đóng vai trò như vùng đệm vi khí hậu, hạn chế tác động của ánh nắng gay gắt từ hướng tây trước khi luồng không khí đi vào bên trong ngôi nhà.
Giữa sảnh và khu vực sinh hoạt chính là một sân trong được lấy cảm hứng từ cenote – dạng hố sụt tự nhiên đặc trưng của khu vực Trung Mỹ. Không gian này được phủ cây xanh, tạo bóng mát và đóng vai trò như vùng đệm vi khí hậu, hạn chế tác động của ánh nắng gay gắt từ hướng tây trước khi luồng không khí đi vào bên trong ngôi nhà.
Ngôi nhà được bố trí như một chuỗi các khối bậc thang tuân theo địa hình tự nhiên của khu đất, đồng thời đáp ứng giới hạn chiều cao nghiêm ngặt là mười mét. Lối vào dẫn qua những bậc đá bắc ngang một hồ nước phản chiếu, dẫn đến một sảnh vào giống như phòng trưng bày, được ngăn cách với các khu vực sinh hoạt chính bởi một sân trong.
Ngôi nhà được bố trí như một chuỗi các khối bậc thang tuân theo địa hình tự nhiên của khu đất, đồng thời đáp ứng giới hạn chiều cao nghiêm ngặt là mười mét. Lối vào dẫn qua những bậc đá bắc ngang một hồ nước phản chiếu, dẫn đến một sảnh vào giống như phòng trưng bày, được ngăn cách với các khu vực sinh hoạt chính bởi một sân trong.
Sự lưu thông trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm kiến ​​trúc. Từ tầng trệt, sự di chuyển diễn ra theo hai hướng: hoặc xuống nửa tầng về phía các không gian sinh hoạt chung, hoặc lên nửa tầng về phía khu phòng ngủ riêng tư. Cách bố trí hai tầng này hỗ trợ ý tưởng trung tâm của dự án: đại dương hiện diện ngay khi bạn đến, nhưng toàn cảnh đường chân trời dần dần hiện ra qua sự di chuyển.
Sự lưu thông trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm kiến ​​trúc. Từ tầng trệt, sự di chuyển diễn ra theo hai hướng: hoặc xuống nửa tầng về phía các không gian sinh hoạt chung, hoặc lên nửa tầng về phía khu phòng ngủ riêng tư. Cách bố trí hai tầng này hỗ trợ ý tưởng trung tâm của dự án: đại dương hiện diện ngay khi bạn đến, nhưng toàn cảnh đường chân trời dần dần hiện ra qua sự di chuyển.
Việc lựa chọn vật liệu được định hướng bởi độ bền, khả năng chịu đựng khí hậu và vẻ đẹp theo thời gian. Đá Guanacaste địa phương, bê tông cốt thép và lam gỗ Kebony tạo nên lớp vỏ ngoài, trong khi sàn đá vôi Sinai Pearl mang lại sự liền mạch cho toàn bộ không gian nội thất.
Việc lựa chọn vật liệu được định hướng bởi độ bền, khả năng chịu đựng khí hậu và vẻ đẹp theo thời gian. Đá Guanacaste địa phương, bê tông cốt thép và lam gỗ Kebony tạo nên lớp vỏ ngoài, trong khi sàn đá vôi Sinai Pearl mang lại sự liền mạch cho toàn bộ không gian nội thất.
Phòng tắm lại càng là nơi để thả mình vào những giây phút được tận hưởng không gian không giới hạn. Tuy diện tích không lớn nhưng tầm mắt được hút trọn bởi view biển và đường chân trời vô tận có thể biến mọi khoảnh khắc khi bước vào đều trở nên giá trị hơn bao giờ hết.
Phòng tắm lại càng là nơi để thả mình vào những giây phút được tận hưởng không gian không giới hạn. Tuy diện tích không lớn nhưng tầm mắt được hút trọn bởi view biển và đường chân trời vô tận có thể biến mọi khoảnh khắc khi bước vào đều trở nên giá trị hơn bao giờ hết.
Thiết kế nội thất và giám tuyển nghệ thuật được phát triển và tận dụng tối đa, mở rộng ý tưởng kiến ​​trúc. Các tác phẩm đặc trưng của Francesco Bracci và Ingrid Rudelman được tích hợp vào chuỗi không gian, tăng cường sự đối thoại giữa kiến ​​trúc, cảnh quan và nghệ thuật.
Thiết kế nội thất và giám tuyển nghệ thuật được phát triển và tận dụng tối đa, mở rộng ý tưởng kiến ​​trúc. Các tác phẩm đặc trưng của Francesco Bracci và Ingrid Rudelman được tích hợp vào chuỗi không gian, tăng cường sự đối thoại giữa kiến ​​trúc, cảnh quan và nghệ thuật.
Với thiết kế thông suốt công trình bằng phần nhiều là cửa kính cỡ lớn ,biển luôn hiện diện ngay từ khi bước vào nhà, toàn bộ đường chân trời hiện ra theo từng bước di chuyển. Tầm nhìn vì thế trở thành một trải nghiệm được mở rộng theo thời gian, thay vì được phô bày ngay từ đầu.
Với thiết kế thông suốt công trình bằng phần nhiều là cửa kính cỡ lớn ,biển luôn hiện diện ngay từ khi bước vào nhà, toàn bộ đường chân trời hiện ra theo từng bước di chuyển. Tầm nhìn vì thế trở thành một trải nghiệm được mở rộng theo thời gian, thay vì được phô bày ngay từ đầu.
Ngôi nhà đóng vai trò là một ví dụ về cách một công trình kiến ​​trúc đương đại có thể tương tác với địa điểm của nó không phải thông qua sự tương phản mạnh mẽ, mà thông qua sự tích hợp tinh tế vào cảnh quan, được xem như một sự khám phá nhất quán về ranh giới giữa công trình xây dựng và môi trường tự nhiên, chứ không phải là một đối tượng độc lập. (Ảnh: Alvaro Fonseca)
Ngôi nhà đóng vai trò là một ví dụ về cách một công trình kiến ​​trúc đương đại có thể tương tác với địa điểm của nó không phải thông qua sự tương phản mạnh mẽ, mà thông qua sự tích hợp tinh tế vào cảnh quan, được xem như một sự khám phá nhất quán về ranh giới giữa công trình xây dựng và môi trường tự nhiên, chứ không phải là một đối tượng độc lập. (Ảnh: Alvaro Fonseca)
Trường Hân (Theo ArchDaily)
#biệt thự #Costa Rica #kiến trúc #thiên nhiên #ngôi nhà đồi #kiến trúc hiện đại

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