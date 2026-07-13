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Bữa tiệc sắc màu trong căn biệt thự từ thế kỷ 19

Kinh doanh - Địa ốc

Bữa tiệc sắc màu trong căn biệt thự từ thế kỷ 19

Một bức tranh muôn màu đầy tính nghệ thuật đã đưa ngôi nhà từ thế kỷ 19 bước vào một kỷ nguyên mới đầy táo bạo và chinh phục được mọi ánh nhìn.

Trường Hân (Theo House Beautiful)
Lần đầu bước chân vào căn nhà, nhà thiết kế nội thất Rachel Reider bị thu hút bởi kết cấu kiến trúc bề thế vẫn còn được giữ lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần sửa chữa trước đó, phần lớn những chi tiết mang dấu ấn lịch sử đã biến mất. Chủ nhân mới của ngôi nhà mong muốn không chỉ cải tạo không gian sống mà còn khôi phục những giá trị kiến trúc từng làm nên bản sắc của công trình. Để thực hiện điều đó, nhóm thiết kế cùng các kiến trúc sư đã dành nhiều thời gian nghiên cứu những bức ảnh lưu trữ về ngôi nhà, từ đó phục dựng lại các chi tiết nguyên bản thay vì cải tạo theo xu hướng hiện đại đơn thuần.
Lần đầu bước chân vào căn nhà, nhà thiết kế nội thất Rachel Reider bị thu hút bởi kết cấu kiến trúc bề thế vẫn còn được giữ lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần sửa chữa trước đó, phần lớn những chi tiết mang dấu ấn lịch sử đã biến mất. Chủ nhân mới của ngôi nhà mong muốn không chỉ cải tạo không gian sống mà còn khôi phục những giá trị kiến trúc từng làm nên bản sắc của công trình. Để thực hiện điều đó, nhóm thiết kế cùng các kiến trúc sư đã dành nhiều thời gian nghiên cứu những bức ảnh lưu trữ về ngôi nhà, từ đó phục dựng lại các chi tiết nguyên bản thay vì cải tạo theo xu hướng hiện đại đơn thuần.
Được xây dựng từ năm 1896 tại ngoại ô Boston (Mỹ), ngôi nhà mang phong cách Victoria được nhóm thiết kế lựa chọn phục dựng bằng cách thổi vào ngôi nhà bảng màu táo bạo và những giải pháp nội thất đương đại. Kết quả là một không gian sống vừa lưu giữ tinh thần kiến trúc thế kỷ XIX, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một kỷ nguyên sống hoàn toàn mới.
Được xây dựng từ năm 1896 tại ngoại ô Boston (Mỹ), ngôi nhà mang phong cách Victoria được nhóm thiết kế lựa chọn phục dựng bằng cách thổi vào ngôi nhà bảng màu táo bạo và những giải pháp nội thất đương đại. Kết quả là một không gian sống vừa lưu giữ tinh thần kiến trúc thế kỷ XIX, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một kỷ nguyên sống hoàn toàn mới.
Ngay từ cửa chính, ngôi nhà đã tạo nên dấu ấn bằng sự kết hợp táo bạo giấy dán tường cùng gỗ đánh bóng và đường viền bằng đồng thau. Những huy chương màu chàm cỡ lớn của Galbraith &amp; Paul bao quanh cặp cửa tủ áo kiểu Pháp được bọc da màu đỏ tươi của Joseph Noble Leather, các chi tiết chạm khắc được điểm xuyết bằng đinh tán và hoàn thiện bằng phụ kiện ER Butler chắc chắn. Theo Rachel Reider, lối vào được xem như "lời chào" của ngôi nhà, vì vậy mọi chi tiết đều được chăm chút để tạo cảm giác đáng nhớ ngay từ những bước chân đầu tiên.
Ngay từ cửa chính, ngôi nhà đã tạo nên dấu ấn bằng sự kết hợp táo bạo giấy dán tường cùng gỗ đánh bóng và đường viền bằng đồng thau. Những huy chương màu chàm cỡ lớn của Galbraith & Paul bao quanh cặp cửa tủ áo kiểu Pháp được bọc da màu đỏ tươi của Joseph Noble Leather, các chi tiết chạm khắc được điểm xuyết bằng đinh tán và hoàn thiện bằng phụ kiện ER Butler chắc chắn. Theo Rachel Reider, lối vào được xem như "lời chào" của ngôi nhà, vì vậy mọi chi tiết đều được chăm chút để tạo cảm giác đáng nhớ ngay từ những bước chân đầu tiên.
Thay vì giữ nguyên một phòng khách rộng dùng để tiếp khách như truyền thống, nhóm thiết kế chia không gian này thành khu vực nhiều chức năng như đọc sách, chơi cờ, ghép hình hay thưởng thức đồ uống. Sắc xanh ngọc phủ khắp căn phòng trở thành tông màu chủ đạo, với một loạt các thiết kế riêng bao gồm ghế sofa Cisco Home và ghế bành Hickory Chair – được đặt trên tấm thảm JD Staron màu mận đậm, giúp làm dịu đi cảm giác rộng lớn của căn phòng. Điểm nhấn của căn phòng là chiếc đèn thủy tinh Murano nhiều màu sắc mang phong cách Ý, tạo nên nét sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.
Thay vì giữ nguyên một phòng khách rộng dùng để tiếp khách như truyền thống, nhóm thiết kế chia không gian này thành khu vực nhiều chức năng như đọc sách, chơi cờ, ghép hình hay thưởng thức đồ uống. Sắc xanh ngọc phủ khắp căn phòng trở thành tông màu chủ đạo, với một loạt các thiết kế riêng bao gồm ghế sofa Cisco Home và ghế bành Hickory Chair – được đặt trên tấm thảm JD Staron màu mận đậm, giúp làm dịu đi cảm giác rộng lớn của căn phòng. Điểm nhấn của căn phòng là chiếc đèn thủy tinh Murano nhiều màu sắc mang phong cách Ý, tạo nên nét sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.
Không gian thư viện từng chỉ là một hành lang kết nối các phòng nay được cải tạo thành khu vực đa năng của cả gia đình. Những mảng tường sơn mài màu xanh hải quân kết hợp giấy dán tường có họa tiết nổi tạo nên chiều sâu thị giác. Chiếc bàn gỗ của Masterpiece Woodworks có khả năng giấu màn hình bên trong và xoay 360 độ khi cần sử dụng, giúp căn phòng dễ dàng chuyển đổi giữa phòng làm việc và phòng khách. Dưới cửa sổ, ghế ngồi liền tường biến khoảng không vốn bị bỏ trống thành góc đọc sách ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
Không gian thư viện từng chỉ là một hành lang kết nối các phòng nay được cải tạo thành khu vực đa năng của cả gia đình. Những mảng tường sơn mài màu xanh hải quân kết hợp giấy dán tường có họa tiết nổi tạo nên chiều sâu thị giác. Chiếc bàn gỗ của Masterpiece Woodworks có khả năng giấu màn hình bên trong và xoay 360 độ khi cần sử dụng, giúp căn phòng dễ dàng chuyển đổi giữa phòng làm việc và phòng khách. Dưới cửa sổ, ghế ngồi liền tường biến khoảng không vốn bị bỏ trống thành góc đọc sách ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
Reider đã bố trí những chiếc bàn treo tường cạnh cửa sổ để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên cho việc học tập sau giờ học, trong khi một chiếc ghế dài tích hợp bên dưới cửa sổ hiện có, biến một chi tiết kiến ​​trúc bị bỏ quên thành một góc đọc sách ấm cúng. Phía trên, giấy dán tường Phillip Jeffries tạo thêm một lớp kết cấu và họa tiết cho căn phòng giàu tính thẩm mỹ.
Reider đã bố trí những chiếc bàn treo tường cạnh cửa sổ để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên cho việc học tập sau giờ học, trong khi một chiếc ghế dài tích hợp bên dưới cửa sổ hiện có, biến một chi tiết kiến ​​trúc bị bỏ quên thành một góc đọc sách ấm cúng. Phía trên, giấy dán tường Phillip Jeffries tạo thêm một lớp kết cấu và họa tiết cho căn phòng giàu tính thẩm mỹ.
Không gian phòng ăn lại là nơi thể hiện rõ nhất cá tính của chủ nhà. Giấy dán tường thêu thủ công của de Gournay tái hiện khung cảnh rừng nhiệt đới phủ kín bốn bức tường. Từ chính những gam màu trên bức tranh ấy, nhóm thiết kế lựa chọn sắc đỏ mâm xôi để sơn toàn bộ hệ tủ gỗ. Phía trên, trần nhà hình ô vuông được các nghệ nhân dát vàng thủ công, giúp ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng, đem hơi thở của thế kỷ trước quay trở lại cho mỗi bữa ăn như một bữa tiệc hoàng gia.
Không gian phòng ăn lại là nơi thể hiện rõ nhất cá tính của chủ nhà. Giấy dán tường thêu thủ công của de Gournay tái hiện khung cảnh rừng nhiệt đới phủ kín bốn bức tường. Từ chính những gam màu trên bức tranh ấy, nhóm thiết kế lựa chọn sắc đỏ mâm xôi để sơn toàn bộ hệ tủ gỗ. Phía trên, trần nhà hình ô vuông được các nghệ nhân dát vàng thủ công, giúp ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng, đem hơi thở của thế kỷ trước quay trở lại cho mỗi bữa ăn như một bữa tiệc hoàng gia.
Là trái tim của ngôi nhà, khu bếp được thiết kế dựa trên thói quen sinh hoạt của gia đình sáu người. Mọi ngăn kéo, tủ bếp đều được tính toán kỹ lưỡng để mỗi vật dụng đều có vị trí riêng. Bàn đảo Paldao màu xanh ngọc lam được lựa chọn vì vân gỗ ấn tượng – trang bị tay nắm tủ lạnh bằng đồng thau đặt làm riêng từ Armac Martin, một chi tiết lấy cảm hứng từ tình yêu đồ cổ của chủ nhà. Gần đó, tấm ốp tường kết hợp giữa đá cẩm thạch và gỗ tái chế tạo thêm sự ấm áp và điểm nhấn về chất liệu, trong khi đèn treo Urban Electric chiếu sáng không gian cho căn bếp thêm ấm áp.
Là trái tim của ngôi nhà, khu bếp được thiết kế dựa trên thói quen sinh hoạt của gia đình sáu người. Mọi ngăn kéo, tủ bếp đều được tính toán kỹ lưỡng để mỗi vật dụng đều có vị trí riêng. Bàn đảo Paldao màu xanh ngọc lam được lựa chọn vì vân gỗ ấn tượng – trang bị tay nắm tủ lạnh bằng đồng thau đặt làm riêng từ Armac Martin, một chi tiết lấy cảm hứng từ tình yêu đồ cổ của chủ nhà. Gần đó, tấm ốp tường kết hợp giữa đá cẩm thạch và gỗ tái chế tạo thêm sự ấm áp và điểm nhấn về chất liệu, trong khi đèn treo Urban Electric chiếu sáng không gian cho căn bếp thêm ấm áp.
Tủ đựng đồ ăn tích hợp trong phòng ăn, được sơn màu Flamenco của hãng Benjamin Moore, kết hợp giữa không gian lưu trữ kín đáo với các hốc trưng bày mở dành cho tranh ảnh và đồ vật sưu tầm.
Tủ đựng đồ ăn tích hợp trong phòng ăn, được sơn màu Flamenco của hãng Benjamin Moore, kết hợp giữa không gian lưu trữ kín đáo với các hốc trưng bày mở dành cho tranh ảnh và đồ vật sưu tầm.
Ẩn dưới gầm cầu thang, phòng vệ sinh nhỏ trở thành một trong những không gian ấn tượng nhất ngôi nhà. Giấy dán tường họa tiết dày đặc phủ kín các bức tường, kết hợp với lavabo bê tông treo tường và các chi tiết đồng thau, tạo nên một không gian mang tính điêu khắc dù diện tích rất hạn chế.
Ẩn dưới gầm cầu thang, phòng vệ sinh nhỏ trở thành một trong những không gian ấn tượng nhất ngôi nhà. Giấy dán tường họa tiết dày đặc phủ kín các bức tường, kết hợp với lavabo bê tông treo tường và các chi tiết đồng thau, tạo nên một không gian mang tính điêu khắc dù diện tích rất hạn chế.
Giấy dán tường Kravet với họa tiết phong phú bao phủ không gian nhỏ gọn, trong khi bồn rửa bằng bê tông treo tường của Concretti tạo nên một yếu tố điêu khắc bất ngờ trên nền tường đầy màu sắc.
Giấy dán tường Kravet với họa tiết phong phú bao phủ không gian nhỏ gọn, trong khi bồn rửa bằng bê tông treo tường của Concretti tạo nên một yếu tố điêu khắc bất ngờ trên nền tường đầy màu sắc.
Phòng ngủ chính kết hợp hài hòa giữa màu sắc táo bạo với bầu không khí thư thái đến bất ngờ. Giấy dán tường Élitis bằng lụa màu xanh ngọc làm nền cho các chi tiết gỗ được sơn màu Pelt của Farrow &amp; Ball, một màu tím cà đậm tạo nên điểm nhấn kiến ​​trúc ấn tượng phía sau giường.
Phòng ngủ chính kết hợp hài hòa giữa màu sắc táo bạo với bầu không khí thư thái đến bất ngờ. Giấy dán tường Élitis bằng lụa màu xanh ngọc làm nền cho các chi tiết gỗ được sơn màu Pelt của Farrow & Ball, một màu tím cà đậm tạo nên điểm nhấn kiến ​​trúc ấn tượng phía sau giường.
Những lớp màu nghệ tây và các loại vải có họa tiết làm dịu đi tông màu lạnh của căn phòng, trong khi chiếc ghế dài dưới cửa sổ tạo ra một không gian yên tĩnh để đọc sách hoặc thư giãn vào cuối ngày. Nhà thiết kế tiếp cận căn phòng không chỉ như một phòng ngủ truyền thống mà còn như một nơi nghỉ dưỡng được bài trí tinh tế và đa tầng.
Những lớp màu nghệ tây và các loại vải có họa tiết làm dịu đi tông màu lạnh của căn phòng, trong khi chiếc ghế dài dưới cửa sổ tạo ra một không gian yên tĩnh để đọc sách hoặc thư giãn vào cuối ngày. Nhà thiết kế tiếp cận căn phòng không chỉ như một phòng ngủ truyền thống mà còn như một nơi nghỉ dưỡng được bài trí tinh tế và đa tầng.
Phòng tắm được cải tạo hoàn toàn với bồn tắm ngâm, khu tắm đứng riêng và hai bàn trang điểm đặt làm theo yêu cầu. Gỗ óc chó có vân sọc kết hợp cùng đá cẩm thạch và các chi tiết đồng đánh bóng mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại cho không gian vốn sử dụng nhiều vật liệu cứng. Hai tủ lavabo màu xanh ngọc tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đủ khác biệt trong tổng thể.
Phòng tắm được cải tạo hoàn toàn với bồn tắm ngâm, khu tắm đứng riêng và hai bàn trang điểm đặt làm theo yêu cầu. Gỗ óc chó có vân sọc kết hợp cùng đá cẩm thạch và các chi tiết đồng đánh bóng mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại cho không gian vốn sử dụng nhiều vật liệu cứng. Hai tủ lavabo màu xanh ngọc tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đủ khác biệt trong tổng thể.
Ngay cả phòng tắm phụ cũng được chăm chút với mặt đá nhiều vân và các chi tiết đồng thau, cùng bộ đèn treo tường giúp căn phòng nhỏ trở nên sinh động và có chiều sâu.
Ngay cả phòng tắm phụ cũng được chăm chút với mặt đá nhiều vân và các chi tiết đồng thau, cùng bộ đèn treo tường giúp căn phòng nhỏ trở nên sinh động và có chiều sâu.
Được thiết kế dành cho đứa trẻ yêu thích động vật hoang dã, phòng ngủ này kết hợp hài hòa giữa những họa tiết vui tươi với sự tinh tế cần thiết để phù hợp với sự phát triển của người ở theo thời gian. Những bức tường được sơn màu In the Tropics của Benjamin Moore tạo nên một không gian sống động, trong khi chiếc giường kẻ caro của Lousso Designs—được bọc bằng vải của Osborne &amp; Little—làm điểm nhấn cho căn phòng bên dưới bộ sưu tập tranh in hình động vật được đóng khung.
Được thiết kế dành cho đứa trẻ yêu thích động vật hoang dã, phòng ngủ này kết hợp hài hòa giữa những họa tiết vui tươi với sự tinh tế cần thiết để phù hợp với sự phát triển của người ở theo thời gian. Những bức tường được sơn màu In the Tropics của Benjamin Moore tạo nên một không gian sống động, trong khi chiếc giường kẻ caro của Lousso Designs—được bọc bằng vải của Osborne & Little—làm điểm nhấn cho căn phòng bên dưới bộ sưu tập tranh in hình động vật được đóng khung.
Khác với quan niệm phòng giặt chỉ cần đáp ứng công năng, chủ nhà mong muốn đây là "căn phòng hạnh phúc nhất". Rachel Reider sử dụng giấy dán tường hoa lá rực rỡ của Schumacher kết hợp hệ tủ màu xanh nhạt, biến khu vực vốn khô khan thành một không gian sáng sủa, vui tươi và đầy sức sống.
Khác với quan niệm phòng giặt chỉ cần đáp ứng công năng, chủ nhà mong muốn đây là "căn phòng hạnh phúc nhất". Rachel Reider sử dụng giấy dán tường hoa lá rực rỡ của Schumacher kết hợp hệ tủ màu xanh nhạt, biến khu vực vốn khô khan thành một không gian sáng sủa, vui tươi và đầy sức sống.
Thay vì cố gắng sao chép nguyên trạng một ngôi nhà thế kỷ XIX, dự án lựa chọn cách đối thoại với lịch sử. Những chi tiết kiến trúc cổ được phục dựng cẩn trọng, trong khi bảng màu táo bạo, vật liệu hiện đại và các giải pháp nội thất thông minh mang đến hơi thở mới cho công trình. Sau hơn 130 năm tồn tại, ngôi nhà Victoria không chỉ lấy lại vẻ đẹp vốn có mà còn trở thành minh chứng cho cách kiến trúc di sản có thể tiếp tục thích nghi với cuộc sống đương đại mà không đánh mất bản sắc.
Thay vì cố gắng sao chép nguyên trạng một ngôi nhà thế kỷ XIX, dự án lựa chọn cách đối thoại với lịch sử. Những chi tiết kiến trúc cổ được phục dựng cẩn trọng, trong khi bảng màu táo bạo, vật liệu hiện đại và các giải pháp nội thất thông minh mang đến hơi thở mới cho công trình. Sau hơn 130 năm tồn tại, ngôi nhà Victoria không chỉ lấy lại vẻ đẹp vốn có mà còn trở thành minh chứng cho cách kiến trúc di sản có thể tiếp tục thích nghi với cuộc sống đương đại mà không đánh mất bản sắc.
Trường Hân (Theo House Beautiful)
#biệt thự cổ #phục dựng nhà cổ #kiến trúc Victoria #nội thất hiện đại #Boston #di sản kiến trúc

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