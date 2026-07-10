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Kinh doanh - Địa ốc

Ronaldo dùng siêu chuyên cơ 2.000 tỷ rời World Cup 2026

Sau World Cup 2026, Cristiano Ronaldo gây choáng ngợp khi rời Lisbon bằng chiếc Bombardier Global Express 6500 - "khách sạn bay" đắt giá nhất giới thể thao.

Bảo Châu

Rạng sáng ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), tờ Marca (Tây Ban Nha) đã đăng tải khoảnh khắc siêu sao Cristiano Ronaldo chuẩn bị rời sân bay Lisbon để trở về nhà sau chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, trước khi bước lên máy bay, tiền đạo 41 tuổi đã chủ động dừng lại để chào hỏi, bắt tay tất cả các nhân viên sân bay đang làm nhiệm vụ gần đó.

Theo tờ Marca, đoạn video Ronaldo lên máy bay để trở về nhà lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy một khía cạnh khác của anh mà người hâm mộ thường nhắc đến nhưng hiếm khi được chú ý rộng rãi. Rời xa sân cỏ, cử chỉ giản dị thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh đã phần nào bác bỏ quan điểm cho rằng một trong những siêu sao bóng đá lớn nhất thế giới là người xa cách hoặc kiêu ngạo".

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Ronaldo về nhà trên chiếc Bombardier Global 6500 - chuyên cơ phản lực do hãng Bombardier (Canada) sản xuất. (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Ronaldo về nhà trên chiếc Bombardier Global 6500 - chuyên cơ phản lực do hãng Bombardier (Canada) sản xuất. Mẫu máy bay được cho là mua vào cuối năm 2024.

Chiếc Bombardier Global Express 6500 này chính là món đồ đắt đỏ nhất mà Ronaldo từng mạnh tay xuống tiền trong đời, biến nó thành biểu tượng đỉnh cao cho khối tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ USD của anh theo thống kê từ Celebrity Net Worth.

Ronaldo từng chia sẻ với nhà báo Piers Morgan rằng anh đã sở hữu máy bay riêng từ năm 30 tuổi, nhưng quyết định chi tới 61 triệu bảng Anh (khoảng 50 triệu euro, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng) để nâng cấp lên dòng siêu phi cơ này nhằm thay thế chiếc Gulfstream G200 cũ.

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Máy bay được phủ một lớp sơn màu đen nhám cùng logo CR7 nổi bật ở phần thân. (Ảnh: Daily Mail)

Phiên bản cá nhân hóa tối tân này được phủ một lớp sơn màu đen nhám quyền lực cùng logo CR7 nổi bật ở thân máy bay, hiện là một trong những chuyên cơ cá nhân đắt giá và hiện đại nhất trong giới thể thao toàn cầu, đồng thời cũng là phương tiện thường xuyên đưa vị hôn thê Georgina Rodríguez tham dự các sự kiện xa xỉ vòng quanh thế giới.

Được mệnh danh là một "khách sạn hạng sang biết bay", chiếc Bombardier Global Express 6500 sở hữu khoang cabin được thiết kế riêng theo gu thẩm mỹ của Ronaldo với khả năng tùy biến toàn diện từ sơ đồ bố trí ghế ngồi, phòng họp cho đến màu sắc các đường sọc sơn ở vỏ ngoài.

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(Ảnh: Bombardier)
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Chiếc máy bay sở hữu loại ghế không trọng lực Nuage Zero Gravity – thiết kế độc quyền từ hãng Bombardier nhằm tối ưu hóa sự thoải mái trên các chuyến bay dài. (Ảnh: Bombardier)
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(Ảnh: Bombardier)

Hãng sản xuất Bombardier khẳng định đây là dòng phi cơ sở hữu cabin tiện nghi và có công nghệ tiên tiến nhất trong phân khúc khi tích hợp hệ thống giải trí chuẩn 4K, hệ thống âm thanh độ trung thực cao l'Opera de Bombardier và hệ thống chiếu sáng mô phỏng nhịp sinh học Soleil độc quyền giúp hành khách hoàn toàn không bị mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Sự xa hoa của chuyên cơ này còn nằm ở bộ sưu tập ghế Nuage cao cấp từng đoạt giải thưởng lớn về thiết kế, mang lại trải nghiệm thư giãn tối đa. Bên trong máy bay được chia thành nhiều khu vực độc lập, bao gồm khoang lối vào sở hữu một gian bếp hiện đại trang bị đầy đủ lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, một phòng họp lớn bố trí bàn ăn cho 4-6 người, khu nghỉ ngơi riêng cho phi hành đoàn và một phòng tắm cỡ lớn đầy đủ tiện nghi không thua kém các khách sạn 5 sao mặt đất.

Không chỉ xa xỉ về nội thất, chiếc Bombardier của Ronaldo còn là một tuyệt tác về kỹ thuật hàng không với thiết kế đầu cánh (winglets) cải tiến giúp triệt tiêu tối đa tác động từ các vùng nhiễu động, mang lại những chuyến bay êm ái tuyệt đối.

Đặc biệt, với tầm bay vượt trội lên tới hơn 12.000 km, siêu chuyên cơ này có thể thực hiện các chuyến bay thẳng đường dài liên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu, giúp siêu sao người Bồ Đào Nha tiết kiệm tối đa thời gian và di chuyển một cách an toàn, bảo mật nhất.

Mời quý độc giả xem video: World Cup 2026: Ronaldo chia tay World Cup trong tiếc nuối/ Nguồn: VTV24
#Ronaldo #World Cup 2026 #chuyên cơ #Bombardier #CR7 #tài sản

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