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Kinh doanh - Địa ốc

Vé máy bay cao điểm hè giảm sâu, xuống mức thấp kỷ lục

Các chặng bay nội địa ghi nhận mức giảm từ 50% đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái, kích cầu du lịch diện rộng ngay giữa cao điểm hè.

Bảo Châu

Nhiều chính sách hỗ trợ chi phí đầu vào cùng chiến lược tăng tải đồng loạt từ các hãng bay đã đưa mặt bằng giá vé máy bay nội địa dịp hè này xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sức mua của người dân được kích cầu mạnh mẽ ngay giữa mùa du lịch cao điểm.

Khác với kịch bản giá vé thường xuyên neo ở mức cao vào mỗi mùa hè, thị trường hàng không trong nước đang chứng kiến đợt giảm giá trên diện rộng. Nguyên nhân lớn giúp các hãng bay hạ giá vé là nhờ chi phí nhiên liệu Jet A-1 hạ nhiệt sâu so với giai đoạn đầu năm. Đồng thời, trợ lực từ việc Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu bay cũng góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp hàng không.

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Ảnh minh hoạ

Để kích cầu du lịch trong bối cảnh sức mua chung chưa đạt kỳ vọng, các hãng hàng không nội địa đã đồng loạt tăng mạnh năng lực khai thác, tạo áp lực giảm giá trực tiếp cho thị trường. Tập đoàn Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa mùa hè này, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Vietjet Air cũng nâng tổng công suất khai thác lên hơn 500 chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 30% số chuyến bay nội địa phục vụ các điểm du lịch.

Sự bùng nổ về nguồn cung đẩy giá vé thực tế giảm sâu từ 50% đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát thực tế cho thấy, hàng loạt chặng bay xuất phát từ TP.HCM đi các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Ma Thuột xuất hiện dày đặc các mức giá chỉ từ 28.000-90.000 đồng (chưa gồm thuế và phí). Xu hướng giảm giá diễn ra trên diện rộng với sự nhập cuộc của cả các hãng bay như Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways với nhiều chặng nội địa trọn gói sau thuế phí chỉ dưới một triệu đồng.

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Giá vé TP HCM - Nha Trang chưa bao gồm thuế và phí của Vietjet Air. (Ảnh chụp màn hình)
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Giá vé TP HCM - Nha Trang đã bao gồm thuế và phí. (Ảnh chụp màn hình)

Điển hình trên chặng TP.HCM - Phú Quốc, dải vé 28.000 đồng chiếm đến 80% số ngày của tháng 7. Sau khi cộng đầy đủ thuế và phí bắt buộc, hành khách chỉ phải chi trả tổng cộng khoảng 650.000 đồng một chiều, trong khi cùng kỳ năm ngoái mức giá tối thiểu lên tới 1,5 triệu đồng. Đối với các chặng từ TP.HCM đi Nha Trang hay Tuy Hòa, mức giá sau thuế phí cũng chỉ dao động hơn 700.000 đồng một chiều.

Mặt bằng giá vé chạm đáy kể từ sau dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng, khiến nhiều gia đình lập tức thay đổi kế hoạch từ đi xe khách, tàu hỏa sang đặt vé máy bay sát ngày vì mức giá quá tốt. Ghi nhận từ các đại lý bán vé tại TP.HCM, lượng khách đặt chỗ trong tháng này đã tăng gấp đôi so với tháng trước.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng các cảng hàng không trên cả nước đã phục vụ 63,7 triệu lượt khách trong hai quý đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ. Với việc duy trì nguồn cung lớn và dải giá thấp trong nửa cuối mùa hè, giới kinh doanh kỳ vọng thị trường hàng không nội địa sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đảo ngược hoàn toàn xu hướng ảm đạm do vé đắt đỏ của các năm trước.

Mời quý độc giả xem video: Du lịch tăng trưởng ấn tượng: Những lợi thế khi bước vào năm 2026/ Nguồn: VTV
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Theo hệ thống dữ liệu năng lượng, giá dầu thô thế giới hiện liên tục giảm mạnh, mất khoảng 22% giá trị so với mức đỉnh kỷ lục xấp xỉ 120 USD/thùng vào quý I. Xu hướng giảm này đã kéo giá nhiên liệu bay Jet A1 lùi sâu về mức khoảng 141 USD/thùng. Đây là mức giảm rất mạnh nếu so với mốc trần 240 USD/thùng từng được ghi nhận vào tháng 4 trước đó.

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