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[GALLERY] Ngắm penthouse 650m2 có cả hồ bơi, 8 phòng ngủ của Nguyên Vũ

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Ngắm penthouse 650m2 có cả hồ bơi, 8 phòng ngủ của Nguyên Vũ

Ca sĩ Nguyên Vũ vừa khiến dân mạng trầm trồ khi rao cho thuê căn penthouse rộng 650m2 với thiết kế xa hoa, sở hữu tới 8 phòng ngủ và hồ bơi riêng tại TP.HCM.

Minh Phương (Tổng hợp)
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải thông tin cho thuê một căn penthouse (Sky Villa) có diện tích "khủng" lên đến 650m2. Được biết, đây là bất động sản hoàn toàn mới do nam ca sĩ chuẩn bị cho mẹ, nhưng vì gia đình không có nhu cầu ở nên anh quyết định tìm khách thuê.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải thông tin cho thuê một căn penthouse (Sky Villa) có diện tích "khủng" lên đến 650m2. Được biết, đây là bất động sản hoàn toàn mới do nam ca sĩ chuẩn bị cho mẹ, nhưng vì gia đình không có nhu cầu ở nên anh quyết định tìm khách thuê.
Căn penthouse tọa lạc tại khu vực Lê Văn Lương (Nhà Bè, TP.HCM), nổi bật với thiết kế phong cách tân cổ điển đầy sang trọng và đẳng cấp.
Căn penthouse tọa lạc tại khu vực Lê Văn Lương (Nhà Bè, TP.HCM), nổi bật với thiết kế phong cách tân cổ điển đầy sang trọng và đẳng cấp.
Tone màu chủ đạo của ngôi nhà là sự kết hợp tinh tế giữa trắng, đen và các chi tiết mạ vàng quý phái, đi kèm với hệ thống đèn chùm pha lê lộng lẫy được bố trí xuyên suốt các không gian chính.
Tone màu chủ đạo của ngôi nhà là sự kết hợp tinh tế giữa trắng, đen và các chi tiết mạ vàng quý phái, đi kèm với hệ thống đèn chùm pha lê lộng lẫy được bố trí xuyên suốt các không gian chính.
Với diện tích lên tới 650m2, căn hộ sở hữu công năng vô cùng ấn tượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống thượng lưu của giới siêu giàu. Cấu trúc chuẩn siêu biệt thự trên không gồm 1 sảnh chờ đón khách sang trọng, 3 phòng khách rộng rãi và 3 khu bếp hiện đại.
Với diện tích lên tới 650m2, căn hộ sở hữu công năng vô cùng ấn tượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống thượng lưu của giới siêu giàu. Cấu trúc chuẩn siêu biệt thự trên không gồm 1 sảnh chờ đón khách sang trọng, 3 phòng khách rộng rãi và 3 khu bếp hiện đại.
Không gian nghỉ ngơi lý tưởng với việc bố trí tới 8 phòng ngủ và 10 phòng vệ sinh cao cấp.
Không gian nghỉ ngơi lý tưởng với việc bố trí tới 8 phòng ngủ và 10 phòng vệ sinh cao cấp.
Từng chi tiết nội thất nhỏ từ ghế sofa, thảm trải sàn cho đến các món đồ trang trí đều được nam nghệ sĩ lựa chọn tỉ mỉ, toát lên gu thẩm mỹ thượng lưu và vô cùng tinh tế.
Từng chi tiết nội thất nhỏ từ ghế sofa, thảm trải sàn cho đến các món đồ trang trí đều được nam nghệ sĩ lựa chọn tỉ mỉ, toát lên gu thẩm mỹ thượng lưu và vô cùng tinh tế.
Tiện ích giải trí đẳng cấp khi tích hợp 1 phòng chiếu phim gia đình, 1 khu vực thưởng trà chiều kết hợp bàn bida giải trí, cùng 2 sân thượng rộng thoáng dành riêng cho các bữa tiệc BBQ ngoài trời.
Tiện ích giải trí đẳng cấp khi tích hợp 1 phòng chiếu phim gia đình, 1 khu vực thưởng trà chiều kết hợp bàn bida giải trí, cùng 2 sân thượng rộng thoáng dành riêng cho các bữa tiệc BBQ ngoài trời.
Bên cạnh vẻ xa hoa của nội thất, căn penthouse còn ghi điểm nhờ những khoảng không gian xanh mát mắt. Khu vực đặt bàn bida được thiết kế mở, bao quanh bởi hệ thống cây cảnh và hoa tươi, tạo cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng phố thị.
Bên cạnh vẻ xa hoa của nội thất, căn penthouse còn ghi điểm nhờ những khoảng không gian xanh mát mắt. Khu vực đặt bàn bida được thiết kế mở, bao quanh bởi hệ thống cây cảnh và hoa tươi, tạo cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng phố thị.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, không ít khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã để lại những bình luận trầm trồ trước độ hoành tráng của bất động sản này.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, không ít khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã để lại những bình luận trầm trồ trước độ hoành tráng của bất động sản này.
Nguyên Vũ tên thật là Phạm Nguyên Vũ, sinh năm 1975. Anh được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Phố kỷ niệm, Tình yêu thầm kín, Khúc tình nồng... Không chỉ hoạt động ca hát, Nguyên Vũ còn là MC, diễn viên và doanh nhân. (Ảnh trong bài: FBNV)
Nguyên Vũ tên thật là Phạm Nguyên Vũ, sinh năm 1975. Anh được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Phố kỷ niệm, Tình yêu thầm kín, Khúc tình nồng... Không chỉ hoạt động ca hát, Nguyên Vũ còn là MC, diễn viên và doanh nhân. (Ảnh trong bài: FBNV)
Xem thêm video: Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong nửa đầu năm
Minh Phương (Tổng hợp)
#Nguyên Vũ #penthouse #TP.HCM #bất động sản #biệt thự trên không #hồ bơi

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