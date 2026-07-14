"Sleep box" giá rẻ hút sinh viên, nhưng tiềm ẩn nhiều bất cập

Áp lực chi phí thuê nhà khiến nhiều người tìm đến các "hộp ngủ" giá rẻ nhưng không gian chật hẹp và điều kiện an toàn của mô hình này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Giá rẻ, nhiều người lựa chọn

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm tìm phòng trọ quanh nhiều trường đại học tại Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa..., không khó để bắt gặp các bài đăng cho thuê "sleep box" (hộp ngủ). Với mức giá dao động từ 1,4-1,8 triệu đồng/tháng, đã bao gồm tiền điện, nước, internet và dọn dẹp, mô hình này trở thành lựa chọn của không ít sinh viên và người lao động có nhu cầu tiết kiệm chi phí thuê nhà.

Các bài đăng quảng cáo "sleep box" với mức giá rẻ xuất hiện trên nhiều hội nhóm tìm phòng trọ tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, nhiều cơ sở đã cải tạo phòng trọ thành các khoang ngủ nhỏ bằng gỗ ép hoặc vách nhựa. Trong một căn phòng rộng khoảng 15-20m2, chủ cơ sở bố trí từ 6-8 khoang ngủ để tăng số lượng chỗ ở.

Mỗi khoang rộng khoảng 1,5m, cao chưa đến 1,2m, chỉ đủ đặt một tấm đệm đơn cùng một bàn gấp nhỏ. Phần lớn các phòng chỉ có một cửa sổ hoặc ô thông gió nhỏ nhưng số lượng người lưu trú khá đông. Vào những ngày nắng nóng, không khí trong phòng trở nên bí bách, còn lối đi giữa các dãy khoang ngủ chỉ đủ để một người di chuyển.

Không gian riêng tư chưa như kỳ vọng

Nhiều người lựa chọn "hộp ngủ" với mong muốn có không gian riêng thay vì thuê phòng ở ghép. Tuy nhiên, thực tế sinh hoạt lại không hoàn toàn như kỳ vọng.

Nguyễn Thu Trang (21 tuổi, quê Nam Định) cho biết, do điều kiện kinh tế còn hạn chế nên đã quyết định thuê một "hộp ngủ" gần khu vực Cầu Giấy. Sau vài tháng sinh sống, điều khiến chị cảm thấy bất tiện nhất là không gian quá chật và khả năng cách âm gần như không có.

Bên trong một "sleep box" đang được cho thuê tại Hà Nội.

"Khoang ngủ chỉ đủ đặt một tấm đệm và một ít đồ dùng cá nhân, muốn thay quần áo hay sắp xếp đồ đạc cũng khá bất tiện. Vách ngăn mỏng nên người bên cạnh nói chuyện, xem video hay chuông báo thức đều nghe rất rõ. Đến giờ cao điểm còn phải chờ để sử dụng nhà vệ sinh hoặc khu bếp chung nên sinh hoạt bị ảnh hưởng khá nhiều," Thu Trang chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, các vách ngăn chủ yếu được làm bằng vật liệu mỏng nên khả năng cách âm hạn chế. Tiếng nói chuyện, âm thanh từ điện thoại hay các hoạt động sinh hoạt hằng ngày giữa các khoang ngủ dễ dàng vọng sang nhau.

Bên cạnh đó, khu vực sinh hoạt chung thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khi nhiều người cùng sử dụng nhà vệ sinh và khu bếp. Vào các khung giờ cao điểm, việc phải chờ đến lượt sử dụng diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người thuê.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Không chỉ bất cập về điều kiện sinh hoạt, nhiều người thuê còn bày tỏ lo ngại về các yếu tố an toàn tại một số cơ sở cho thuê "sleep box".

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi khoang ngủ đều được lắp ổ cắm điện để phục vụ nhu cầu sử dụng quạt, sạc điện thoại, máy tính và các thiết bị điện cá nhân. Hệ thống dây dẫn được bố trí với mật độ khá dày nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người thuê, trong khi các vách ngăn chủ yếu làm từ gỗ ép, nhựa hoặc những vật liệu dễ bắt lửa.

Không gian sinh hoạt chung tại "sleep box".

Tại một số cơ sở, cầu thang bộ là lối di chuyển duy nhất giữa các tầng, còn tầng một được tận dụng làm nơi để xe máy của người thuê. Khi số lượng người lưu trú lớn, việc thoát nạn trong không gian hẹp có thể gặp nhiều khó khăn nếu xảy ra sự cố.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở cho thuê có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, mô hình "hộp ngủ" vẫn xuất hiện tại một số khu vực gần trường đại học và nơi tập trung đông người lao động.

Hộp ngủ' giá rẻ nở rộ khi chi phí thuê nhà liên tục leo thang

Mức giá thấp vẫn là yếu tố khiến nhiều người lựa chọn "sleep box" thay vì thuê phòng trọ truyền thống. Tuy nhiên, bên cạnh bài toán chi phí, người thuê cũng cần cân nhắc kỹ các yếu tố về điều kiện sinh hoạt, chất lượng không gian sống và mức độ bảo đảm an toàn trước khi đưa ra quyết định.