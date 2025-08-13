Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Thời trang đi biển nóng bỏng của người mẫu xe hơi Thái Lan

Người mẫu xe hơi nổi tiếng của Thái Lan, Janet Kanokwan Saesim, luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang đi biển nóng bỏng và quyến rũ.

Trầm Phương
Janet Kanokwan Saesim là người mẫu khá nổi tiếng và có lượng fan hâm mộ hùng hậu tại Thái Lan. Cô nàng có phong cách ăn mặc gợi cảm, được thể hiện rỡ trong loạt ảnh đi biển mùa hè năm nay. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Cô khéo léo kết hợp các trang phục bikini và phụ kiện để tạo nên những bộ cánh hoàn hảo, tôn lên vóc dáng nuột nà và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Trong một bộ ảnh, Janet diện thiết kế bikini hai mảnh màu hồng pastel cực kỳ nữ tính. Cô khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng cùng tông màu, vừa giúp che chắn nhẹ nhàng vừa tăng thêm vẻ thướt tha, bay bổng. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Ở một khung cảnh khác, Janet Kanokwan Saesim lại hóa thân thành một nàng tiên cá hiện đại với bộ trang phục màu vàng rực rỡ. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Cô diện áo quây ngực màu vàng cam, được trang trí bằng một bông hoa lớn, khoe trọn vòng eo thon gọn. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Đặc biệt, chiếc chân váy dài cạp trễ được làm từ chất liệu lưới, với họa tiết ren xuyên thấu, làm tăng thêm sự quyến rũ và ấn tượng. Kết hợp cùng chiếc mũ cói rộng vành, cô nàng toát lên vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa đầy cuốn hút. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Khi hoàng hôn buông xuống, người mẫu chuyển sang một phong cách khác gợi cảm và bí ẩn hơn. Cô xuất hiện trong chiếc váy ôm sát màu nâu socola với thiết kế lệch vai độc đáo. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Chiếc váy ôm giúp tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo của Janet. Chất liệu vải xuyên thấu ở phần ngực được cắt xẻ tinh tế, tạo điểm nhấn đầy táo bạo nhưng vẫn rất thanh lịch. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Cô nàng còn cài một bông hoa vàng rực rỡ lên tóc, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút dưới ánh hoàng hôn. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
Dù sở hữu chiều cao không quá nổi bật 1m65, nhưng nhờ số đo ba vòng cực phẩm 91-58-91 cm và khuôn mặt xinh xắn, Janet luôn toát lên vẻ cuốn hút khiến người đối diện không thể rời mắt. (Ảnh: Facebook Janet Kanokwan Saesim)
#Janet Saesim #thời trang biển #mẫu Thái Lan #bikini quyến rũ #thời trang hè #người mẫu nổi tiếng

