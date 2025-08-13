Hà Nội

"Hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm khoe bụng bầu, nhan sắc ngọt ngào đốn tim

Cộng đồng trẻ

"Hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm khoe bụng bầu, nhan sắc ngọt ngào đốn tim

Trong bộ ảnh mới, Trần Thanh Tâm khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc của một người mẹ đang chờ đón "thiên thần nhỏ" chào đời.

Trầm Phương
Hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm từng là cái tên hot hit trên MXH thời điểm năm 2020. Hiện tại dù không còn gây bão như trước nhưng cô vẫn được nhiều người quan tâm với kênh TikTok 4,5 triệu người theo dõi. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Sau vài tháng kết hôn, nàng hot girl 2k đã chia sẻ tin vui sắp sửa lên chức mẹ. Hiện tại Thanh Tâm đã bước sang những tháng cuối của thai kỳ, cô nàng thường xuyên cập nhật ảnh bầu xinh đẹp, rạng rỡ lên lên trang cá nhân. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Trong những hình ảnh mới, Trần Thanh Tâm diện trang phục màu hồng pastel, với thiết kế hai mảnh gồm áo croptop và chân váy dài bồng bềnh. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Chiếc áo ngắn khoe khéo vòng hai lớn dần, trong khi chân váy xếp tầng tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Cô cũng khéo léo sử dụng các chi tiết hoa hồng 3D làm điểm nhấn, đính trên áo, chân váy và cài tóc, càng làm tôn lên vẻ đẹp "nàng thơ" của mình. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Nhan sắc của Trần Thanh Tâm trong bộ ảnh đầy rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Với mái tóc đen búi cao, điểm xuyết hoa lụa và lối trang điểm trong trẻo, cô toát lên vẻ đẹp ngọt ngào và hạnh phúc của một người sắp làm mẹ. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Những bức ảnh này không chỉ ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời mà còn thể hiện sự thay đổi tích cực, trưởng thành của "hot girl trứng rán" một thời. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Từ một hot girl nổi tiếng với những phát ngôn ồn ào, Trần Thanh Tâm giờ đây trở thành một người mẹ dịu dàng, nữ tính. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Cô nàng thường xuyên cập nhật hình ảnh trong thời gian bầu bì lên trang cá nhân, nhận về nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. (Ảnh: Instagram @po.trann)
Gần cuối thai kỳ nên vòng 2 của Thanh Tâm đã to lên thấy rõ, nhưng vóc dáng của cô nàng không thay đổi quá nhiều. (Ảnh: Instagram @po.trann)
#Trần Thanh Tâm #hot girl #bầu bí #mẹ sắp sinh #ảnh bầu #TikTok

