Sắc vóc cực nóng bỏng của "bóng hồng" vừa được Ronaldo cầu hôn

Cộng đồng trẻ

Sắc vóc cực nóng bỏng của "bóng hồng" vừa được Ronaldo cầu hôn

Vóc dáng nóng bỏng của nàng WAG vừa được Ronaldo cầu hôn khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Trầm Phương
Sau gần 7 năm bên nhau, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez. Thông tin này được chính Georgina tiết lộ trên Instagram cá nhân, kèm theo hình ảnh chiếc nhẫn kim cương "khổng lồ" trên ngón tay áp út. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Thông tin này đã nhận được sự chúc phúc của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Bên cạnh tin vui, sắc vóc nóng bỏng của "vợ sắp cưới" Ronaldo cũng là chủ đề được quan tâm đặc biệt. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Georgina Rodríguez, năm nay 31 tuổi, không chỉ được biết đến với vai trò là người bạn đời của Ronaldo mà còn là biểu tượng nhan sắc và thời trang toàn cầu, được săn đón chẳng kém bất kỳ ngôi sao Hollywood nào. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Ở các trận đấu quan trọng, Georgina luôn có mặt trên khán đài, diện outfit chất lừ, cổ vũ Ronaldo hết mình. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Mặc dù đã trải qua sinh nở, thế nhưng Georgina vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, quyến rũ đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Hình ảnh của Georgina luôn gắn liền với những đường cong nóng bỏng, đặc biệt là thân hình "đồng hồ cát" gợi cảm. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ những buổi tập luyện chăm chỉ đến những chuyến du lịch sang trọng, khoe vẻ đẹp đầy sức sống và thần thái cuốn hút. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Georgina không đơn thuần là "bạn gái CR7". Cô đã tự mình khẳng định vị thế trong làng thời trang khi liên tục góp mặt trong các chiến dịch của Gucci, Prada, Chanel. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Phong cách của Georgina cực linh hoạt: thảm đỏ thì kiêu kỳ, lộng lẫy như nữ hoàng; ngoài đời thì sexy hết nấc với bikini hoặc những outfit street style khoe dáng cực gắt. (Ảnh: Instagram @georginagio)
Không chỉ làm mẫu, Georgina còn là một influencer khủng với hơn 60 triệu lượt theo dõi trên Instagram. (Ảnh: Instagram @georginagio)
