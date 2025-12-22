Thời tiết 22/12: Bắc Bộ mưa nhỏ, Hà Nội trời rét sáng sớm, trưa hửng nắng

Dự báo thời tiết 22/12, miền Bắc có mưa vài nơi, trưa nắng, rét về đêm và sáng. Trung Bộ mưa rào rải rác. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có thể mưa giông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 22/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/12, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất đến 27 độ.

Miền Bắc có sương mù vào sáng sớm. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi. Từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có giông, từ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Bắc đêm trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 22/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP HCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.