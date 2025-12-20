Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết 20/12/2025: Miền Bắc rét về đêm, Trung Bộ mưa rào

Dự báo thời tiết 20/12/2025, miền Bắc vẫn có sương mù vào sáng sớm, sau tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh. Trung Bộ mưa rào rải rác, Nam Bộ ngày nắng.

Tâm Anh (TH)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20/12 - 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Khoảng đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác. Khoảng đêm 24/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển rét cả ngày, vùng núi rét đậm.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn xuất hiện mưa rào rải rác; từ đêm 20/12 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

rett-1.jpg
Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh. Ảnh: VTV.

Dự báo thời tiết ngày 20/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

