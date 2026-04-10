Kỹ thuật nội soi không sẹo giúp bé gái điều trị thoát vị bẹn

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công kỹ thuật nội soi không sẹo điều trị thoát vị bẹn ở bé gái.

Thoát vị bẹn ở bé gái là một bệnh lý ngoại khoa thường gặp, xảy ra khi ống phúc tinh mạc (còn gọi là ống Nuck) không đóng sau sinh, tạo đường thông giữa ổ bụng và ống bẹn, khiến các tạng như ruột hoặc buồng trứng có thể chui xuống vùng bẹn hoặc môi lớn.

Bệnh thường biểu hiện bằng khối phồng vùng bẹn, to lên khi trẻ khóc hoặc rặn và có thể tự xẹp khi trẻ nằm yên. Mặc dù không phải lúc nào cũng gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng thoát vị bẹn ở bé gái có nguy cơ gây ra tình trạng thoát vị buồng trứng nghẹt, vì vậy trẻ cần được chỉ định phẫu thuật sớm sau khi chẩn đoán.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một trường hợp bé gái 5 tuổi nhập viện vì khối phồng vùng bẹn trái xuất hiện nhiều lần khi trẻ chạy nhảy. Khám lâm sàng ghi nhận khối phồng vùng bẹn phải, ấn xẹp. Siêu âm ghi nhận hình ảnh đường kính lỗ thoát vị 7mm, buồng trứng trong túi thoát vị. Trẻ được chỉ định phẫu thuật nội soi một đường rạch đốt điện lỗ bẹn sâu.

BS.CKI. Phan Nguyễn Ngọc Tú, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật nội soi ghi nhận bé tồn tại ống phúc tinh mạc bên trái đồng thời lỗ bẹn sâu bên phải chưa đóng.

Ê-kíp đã tiến hành kéo đáy túi thoát vị bên trái vào trong ổ bụng đốt điện bằng dao điện đơn cực, đồng thời xử trí ống phúc tinh mạc bên phải trong cùng một lần mổ.

Sau phẫu thuật, bé hồi phục tốt, ăn uống lại sau vài giờ, xuất viện về trong ngày và vết mổ gần như không nhìn thấy do nằm trong rốn.

Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn cho bé gái - Ảnh BVCC

Hiện nay, bên cạnh phương pháp mổ mở truyền thống, phẫu thuật nội soi kinh điển, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã và đang áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi một đường rạch ở rốn kết hợp đốt điện ống phúc tinh mạc, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Với phương pháp này, bác sĩ chỉ cần một đường rạch rất nhỏ tại rốn để đưa camera và dụng cụ vào ổ bụng. Sau đó, túi thoát vị được kéo vào trong ổ bụng và đốt điện để tạo phản ứng xơ hóa, giúp đóng kín lỗ bẹn sâu mà không cần khâu thắt cổ túi như phương pháp truyền thống. Nhờ không cần bóc tách vùng bẹn, phẫu thuật ít gây tổn thương mô, ít chảy máu và giúp trẻ giảm đau sau mổ.

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: "Ưu điểm của phẫu thuật nội soi là bác sĩ có thể quan sát được cả hai lỗ bẹn sâu trong cùng một lần mổ, từ đó phát hiện và xử trí thoát vị bẹn bên đối diện nếu có, giúp hạn chế nguy cơ trẻ phải phẫu thuật lần thứ hai và một ưu điểm quan trọng khác là đường mổ nằm hoàn toàn trong rốn nên sau khi lành, hầu như không nhìn thấy vết sẹo, mang lại tính thẩm mỹ rất cao, điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với bệnh nhi nữ”.

Với những ưu điểm như ít xâm lấn, ít đau, hồi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn và thẩm mỹ cao, kỹ thuật nội soi một đường rạch đốt điện ống phúc tinh mạc đang trở thành một trong những phương pháp điều trị thoát vị bẹn ở bé gái được ưu tiên áp dụng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Giá dầu lao dốc gần 19% sau khi Mỹ - Iran đồng ý ngừng bắn