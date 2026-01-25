Hà Nội

Thế giới

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ Syria và SDF được gia hạn

Bộ Quốc phòng Syria thông báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ nước này với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã được gia hạn thêm 15 ngày nữa.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày giữa Chính phủ Syria và lực lượng SDF hết hạn vào ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Syria thông báo lệnh ngừng bắn đã được gia hạn thêm 15 ngày nữa.

"Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm hỗ trợ chiến dịch của lực lượng Mỹ chuyển các phần tử cực đoan bị cho là thành viên IS đang bị giam giữ trong các nhà tù ở đông bắc Syria đến các trung tâm giam giữ ở Iraq", Bộ Quốc phòng Syria thông báo.

ap26018498782709.jpg
Các thành viên SDF ở Qamishli, đông bắc Syria, ngày 18/1/2026. Ảnh: AP.

Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo đã xác nhận việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi khẳng định thực hiện cam kết với thỏa thuận và tôn trọng thỏa thuận đó. Điều này góp phần làm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ thường dân và tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự ổn định", SDF cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó trong ngày, SDF đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào.

Trong 3 tuần qua, những cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng SDF đã xảy ra, trong đó SDF mất đi phần lớn khu vực mà họ từng kiểm soát.

Chính phủ lâm thời Syria đã ký một thỏa thuận với Lực lượng Dân chủ Syria vào tháng 3/2025 về việc SDF bàn giao lãnh thổ và cuối cùng sáp nhập vào lực lượng Chính phủ Syria. Tháng 1/2026, vòng đàm phán mới đã thất bại trong việc đạt được tiến triển về vấn đề sáp nhập, dẫn đến giao tranh tái diễn giữa hai bên.

Thỏa thuận mới đã được ký kết vào cuối tuần trước, và lệnh ngừng bắn 4 ngày được công bố hôm 20/1.

