Hà Nội

Bất ngờ cuộc sống của phụ nữ ở vùng đất xa xôi của Guatemala

Thế giới

Tại vùng núi xa xôi Baja Verapaz (Guatemala), phụ nữ thường tụ họp tại Câu lạc bộ Sức khỏe để chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.

An An (Theo AJ)
Theo Al Jazeera, hơn 500 phụ nữ ở Baja Verapaz và Chimaltenango (Guatemala) tham gia các câu lạc bộ để nuôi dưỡng lòng tự trọng, sự hỗ trợ của cộng đồng và sự tự tin. Tại vùng cao nguyên hẻo lánh Baja Verapaz, phụ nữ đang tìm lại sức mạnh của mình thông qua một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ: Tiếng nói của họ. (Nguồn ảnh: IOM/AJ)
Hiện nay, thông qua “Câu lạc bộ Sức khỏe” được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hỗ trợ, sự im lặng đang nhường chỗ cho lòng tự trọng, sự chữa lành và khả năng phục hồi. Câu lạc bộ Sức khỏe mang đến những không gian an toàn, nơi phụ nữ có thể khám phá cảm xúc, rèn luyện kỹ năng quản lý căng thẳng và xây dựng sự tự tin bằng chính ngôn ngữ của mình.
“Nhiều phụ nữ phải chịu đựng sự thiếu thốn tình yêu thương và tôn trọng. Chúng ta cần hiểu rõ bản thân, trân trọng bản thân và củng cố lòng tự trọng”, Reina đến từ San Miguel Chicaj chia sẻ.
Bằng cách lắng nghe, xác nhận và động viên lẫn nhau, phụ nữ củng cố sự tự tin và khẳng định lại quyền lợi của mình.
Phụ nữ khám phá cảm xúc và cách quản lý căng thẳng thông qua các trò chơi tương tác và bài tập thực hành tại Câu lạc bộ Sức khỏe.
“Đó là một điều tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình được hòa nhập và trân trọng trong một hoạt động giúp tôi nâng cao giá trị bản thân với tư cách là một người phụ nữ”, Norma nói.
Cuộc sống ở vùng núi xa xôi Baja Verapaz có thể khiến người ta cảm thấy cô lập, nhưng phụ nữ thường tụ họp tại Câu lạc bộ Sức khỏe để chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.
Phụ nữ tham gia “trò chơi cảm xúc”, một trong số nhiều hoạt động được thiết kế để giúp họ nhận biết và thể hiện cảm xúc của mình.
Từ việc ghi nhật ký đến thảo luận nhóm, các buổi trao đổi đã tạo ra không gian an toàn nơi tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và trân trọng.
