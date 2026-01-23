Chính phủ Syria và SDF cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Một vụ nổ chết người gần khu vực Tel Kojer ở Đông Bắc Syria đã làm leo thang căng thẳng giữa Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Trang Shafaq đưa tin ngày 21/1, một vụ nổ chết người gần khu vực Tel Kojer ở Đông Bắc Syria đã làm leo thang căng thẳng giữa Damascus và lực lượng SDF do người Kurd lãnh đạo. Các bên đổ lỗi cho nhau khi thỏa thuận ngừng bắn có dấu hiệu sụp đổ.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử đã nhắm vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng nông thôn Hasakah, khiến 7 binh sĩ thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Chính phủ Syria và lực lượng SDF cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Ảnh: shafaq.com.



"Vụ tấn công là hành động leo thang nguy hiểm và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ cuối ngày 20/1", Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vụ việc xảy ra khi lực lượng Chính phủ Syria đang bảo vệ một địa điểm chứa đạn dược gần cửa khẩu biên giới.

Tuy nhiên, Lực lượng Dân chủ Syria kiên quyết phủ nhận mọi sự liên quan. Trong một tuyên bố, SDF cho biết họ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào trong khu vực và bác bỏ cáo buộc rằng họ nhắm mục tiêu vào một kho đạn dược, khẳng định rằng vụ nổ là do một tai nạn trong quá trình vận chuyển đạn dược của các phe phái liên kết với Damascus.

SDF cũng cáo buộc các lực lượng thân Damascus vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần trên khắp các khu vực Jazira và Kobani chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo trung tâm truyền thông của lực lượng này, các cuộc pháo kích và tấn công đã diễn ra ở Zirkan phía bắc Hasakah, Tal Baroud phía nam thành phố, xung quanh Sarrin và các làng gần Kobani. SDF cho biết các đơn vị của họ đẩy lùi một số cuộc tấn công và tái khẳng định cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, kêu gọi các bên bảo đảm và cộng đồng quốc tế can thiệp để bảo vệ dân thường.

