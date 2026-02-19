Hà Nội

Hé lộ cuộc sống người dân thế giới qua loạt ảnh lịch sử

Thế giới

Hé lộ cuộc sống người dân thế giới qua loạt ảnh lịch sử

Những bức ảnh lịch sử đen trắng dưới đây mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc sống muôn màu của người dân thế giới nhiều năm trước.

An An (Theo Bored Panda)
Học sinh chơi ném bóng tuyết trên sân trường ở Thụy Điển năm 1901. (Nguồn ảnh: Twitter Undiscovered History/BP)
3 người phụ nữ đang làm việc ở Brittany, Pháp, năm 1920.
Người đàn ông giao mì Soba ở Tokyo, Nhật Bản, năm 1935.
Bức ảnh chụp hậu trường bộ phim Godzilla đầu tiên vào năm 1954.
Một số ngôi nhà ở St Kilda, Scotland, cách đây khoảng 160 năm.
Bức ảnh này được Paul Popper chụp tại một góc trong khu ổ chuột trên phố Cumberland ở Dublin, Ireland, vào những năm 1940.
Giao thư tại một khu vực xa xôi năm 1914.
Một chiếc xe đạp tự chế ở Estonia năm 1912.
Những đứa trẻ chơi đùa trên một con phố ở Manchester, Anh, năm 1943.
Những người phụ nữ mua sắm tại một cửa hàng bách hóa vào những năm 1960.
Băng tuyết bao phủ thuyền đánh cá ở British Columbia năm 1916.
Bên trong một phòng học vào năm 1923.
#Ảnh lịch sử đen trắng #Cuộc sống người dân qua các thời kỳ #ảnh lịch sử cuộc sống người dân #loạt ảnh lịch sử #khoảnh khắc lịch sử

