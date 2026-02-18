Hà Nội

Thế giới

Câu chuyện kinh ngạc về 'ẩn sĩ' sống biệt lập suốt 27 năm

Từ năm 1986 đến năm 2013, Christopher Thomas Knight sống một mình trong rừng Maine, lấy trộm những thứ cần thiết để duy trì cuộc sống.

An An (Theo ATI)

Theo ATI, vào những năm 1980, khi mới 20 tuổi, Christopher Thomas Knight quyết định dành cả cuộc đời mình trong rừng rậm Maine (Mỹ), không màng tới thế giới bên ngoài.

Knight sống sót bằng cách trộm đồ từ các trại hè và cabin. Mặc dù thừa nhận rằng hành vi trộm cắp là sai nhưng anh đã tự "xoa dịu" áy náy bằng cách chỉ vào những nhà không có người ở và chỉ lấy những thứ cần thiết để duy trì cuộc sống như đồ ăn, quần áo, bình propan và sách,...

ansi1.png
Bức ảnh chụp Christopher Thomas Knight năm 1984. Ảnh: ATI.

Knight sinh năm 1965 tại Maine (Mỹ). Ngay từ khi còn nhỏ, Knight đã khá dè dặt, thích dành thời gian một mình. Ông cũng rất khéo tay, sớm có niềm đam mê với cơ khí và điện tử, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để câu cá ngoài trời hoặc khám phá rừng rậm. Tốt nghiệp trung học, Knight được biết đến là một chàng trai trầm tính, sống khép kín.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Knight theo học một chương trình dạy nghề điện tử trong thời gian ngắn. Năm 1986, Knight làm thợ lắp đặt hệ thống an ninh gia đình. Mặc dù công việc ổn định, Knight ngày càng cảm thấy xa lạ với những đòi hỏi của cuộc sống hiện đại.

Vào một ngày năm 20 tuổi, Knight quyết định bỏ lại tất cả phía sau, rút hết tiền lương và lái xe rời khỏi thị trấn.

"Tôi chẳng có ai để tâm sự cả. Tôi chẳng có bạn bè nào và cũng không quan tâm đến đồng nghiệp của mình", Knight chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2017.

Năm 1986, cuộc sống biệt lập trong rừng của Knight bắt đầu và kéo dài gần 3 thập kỷ.

ansi2.png
Christopher Thomas Knight đã ở nơi này trong suốt 27 năm. Ảnh: Cảnh sát tiểu bang Maine.

“Tôi không thể giải thích được hành động của mình. Tôi chẳng có kế hoạch gì khi rời đi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tôi chỉ đơn giản là làm vậy thôi”, Knight nói.

Knight chẳng mang theo gì nhiều, chỉ có một ít đồ dùng cắm trại cơ bản, quần áo dự phòng và một ít thức ăn để bắt đầu cuộc sống biệt lập.

Khu trại mà Knight dựng lên để ở nằm trên đất tư nhân, thực ra không quá xa khu dân cư, nhưng không ai phát hiện ra nó do địa hình hiểm trở.

Để tránh bị phát hiện, ông không bao giờ nhóm lửa, ngay cả giữa mùa đông giá lạnh. Trong thời tiết âm độ, ông phải dùng đến túi ngủ và quần áo đánh cắp để giữ ấm.

Knight thức dậy trước khi mặt trời mọc, kiểm tra khu vực xung quanh trại, đọc sách hàng giờ, nấu những bữa ăn đơn giản, dọn dẹp và đi ngủ khi hoàng hôn buông xuống. Ông lấy đồ hộp, bình propan, pin, quần áo, sách và tạp chí từ các nhà nghỉ dưỡng, trại hè và nhà kho bỏ trống.

Trong suốt 27 năm, Knight chỉ thực sự tương tác với người khác vài lần.

ansi3.png
Christopher Thomas Knight sau khi bị bắt vào năm 2013. Ảnh: Reddit.

Việc bị mất đồ đã làm dấy lên nghi ngờ. Các báo cáo về vụ trộm liên tục được gửi đến, với nhiều nạn nhân nhận thấy "sự ngăn nắp khác thường" của hiện trường vụ án. Thực tế, Knight thường dọn dẹp một chút và đảm bảo khóa cửa sau khi rời khỏi đó.

“Mỗi lần như vậy, tôi đều ý thức rất rõ mình đang làm sai. Tôi luôn sợ hãi mỗi khi ăn cắp. Luôn luôn như vậy. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt", Knight kể lại.

Cuối cùng, Christopher Thomas cũng bị bắt giữ và thú nhận với cảnh sát đã thực hiện ít nhất 1.000 vụ trộm cắp. Cuối cùng, "ẩn sĩ" này đã bị kết án 7 tháng tù giam.

Đột nhập hòn đảo biệt lập, không ai dám ghé thăm

Bắc Sentinel là một trong những đảo biệt lập ở Ấn Độ Dương. Bộ tộc Sentinel sinh sống trên đảo này thường tấn công dữ dội bất cứ ai dám đến gần nơi này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham
Đảo Bắc Sentinel thuộc quần đảo Andaman nằm ở Ấn Độ Dương. Nơi đây được cho là đã có cư dân sinh sống trong khoảng 55.000 năm và không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại. (Nguồn ảnh: BP) 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-2
 Bộ tộc Sentinel sinh sống trên hòn đảo biệt lập này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-3
 Bộ tộc này chống lại mọi sự tiếp xúc với người ngoài và tấn công dữ dội bất kỳ ai dám đến gần hòn đảo của họ.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-4
 Người dân trên đảo không miễn nhiễm với các bệnh hiện đại, vì vậy việc tiếp xúc với người ngoài có thể "xóa sổ" toàn bộ bộ tộc Sentinel. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-5
 Chính vì vậy, hòn đảo này bị cấm đến và nhiều người cũng không dám ghé thăm nơi này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-6
Mối liên hệ hữu nghị đầu tiên và có lẽ là duy nhất giữa bộ tộc Sentinel và thế giới bên ngoài được thiết lập vào năm 1991 bởi học giả TN Pandit. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-7
Tuy nhiên, ngay sau chuyến thăm đó, các quan chức (Ấn Độ) quyết định dừng tất cả các nhiệm vụ khác. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-8
 Họ kết luận rằng bộ lạc này khỏe mạnh và phát triển mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của nền văn minh hiện đại.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-9
Một vài cuộc kiểm tra đã được thực hiện sau trận sóng thần năm 2004 và giới chức trách thông báo rằng bộ lạc này khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì. 

Sự thật gây sốc về bộ tộc sống biệt lập 55.000 năm

Trong 55.000 năm, bộ tộc này hoàn toàn sống biệt lập và không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại.

Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam
 Theo Bored Panda, đảo Andaman, một vùng lãnh thổ của Ấn Độ, là nơi sinh sống của bộ tộc cổ xưa nhất, người Jarawas. Ảnh: LonelyPlanet.

Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam-Hinh-2
Trong 55.000 năm, bộ tộc này hoàn toàn sống biệt lập và không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại. Ảnh: BP. 

Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam-Hinh-3
Tuy nhiên, lối sống của người Jarawa, vốn đã được định hình từ khi loài người xuất hiện, đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Ảnh: BP. 

Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam-Hinh-4
 Ngày nay, người Jarawa có thể được nhìn thấy mặc áo phông, sử dụng búa và thậm chí cả kéo. Ảnh: BP. 

Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam-Hinh-5
 Các nhà làm phim tài liệu Alexandre Dereims và Claire Beilvert coi sự thay đổi văn hóa này như một dấu hiệu cảnh báo. Ảnh: BP. 

Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam-Hinh-6
 Người Jarawa liên tục bị tiếp cận và thậm chí bị quấy rối bởi những người "xâm phạm" lãnh thổ được bảo vệ của họ. Ảnh: Survival International.
Su that gay soc ve bo toc song biet lap 55.000 nam-Hinh-7
Người ta tin rằng, bộ tộc cổ xưa này có thể bị tuyệt chủng trong vòng chưa đầy 10 năm nữa nếu chính phủ Ấn Độ không hành động để bảo vệ nhóm người bản địa này. Ảnh chụp màn hình.

Loạt hình kinh ngạc về những bộ tộc biệt lập nhất thế giới

Nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson từng ghé thăm nhiều vùng đất nơi các bộ tộc biệt lập sinh sống và ghi lại những bức hình quý giá về họ.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi
 Trong ảnh là các thành viên một bộ tộc sinh sống ở khu vực hồ Argentino, Argentina. (Nguồn ảnh: Bored Panda)

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-2
Bộ tộc biệt lập ở làng Korcho, thung lũng Omo của Ethiopia. 

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-3
 Khu vực đèo Paro, Bhutan, là nơi sinh sống của một bộ tộc khác, sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-4
Tộc người Likekaipia ở vùng núi Jalibu của Papua New Guinea. Họ sử dụng cung tên để săn bắn. 
Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-5
 Một số cư dân của ngôi làng Angge ở Thượng Mustang thuộc Nepal.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-6
 Tộc người Ndoto trên núi Range, Kenya.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-7
 Bức ảnh chụp tại Tarangire, Tanzania.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-8
Người bản địa trên đồi Khoyor Tolgoi, Mông Cổ. Họ thường đi săn cùng với đại bàng. 

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-9
 Bức ảnh chụp một số thành viên của bộ tộc bên sông Vaioa, đảo Marquesas, Polynesia thuộc Pháp.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-10
 Những người phụ nữ Perak ở Ladakh, Ấn Độ.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-11
 Những "vũ công" đeo mặt nạ ở Paro, Bhutan.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-12
 Bộ tộc Samburu ở Kenya có lối sống du mục.

Loat hinh kinh ngac ve nhung bo toc biet lap nhat the gioi-Hinh-13
 Bức ảnh tuyệt đẹp này chụp những người Dương Sóc ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ngư dân ở đây đứng trên chiếc bè gỗ đơn sơ và câu cá bằng chim cốc.
