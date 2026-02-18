Câu chuyện kinh ngạc về 'ẩn sĩ' sống biệt lập suốt 27 năm

Từ năm 1986 đến năm 2013, Christopher Thomas Knight sống một mình trong rừng Maine, lấy trộm những thứ cần thiết để duy trì cuộc sống.

Theo ATI, vào những năm 1980, khi mới 20 tuổi, Christopher Thomas Knight quyết định dành cả cuộc đời mình trong rừng rậm Maine (Mỹ), không màng tới thế giới bên ngoài.

Knight sống sót bằng cách trộm đồ từ các trại hè và cabin. Mặc dù thừa nhận rằng hành vi trộm cắp là sai nhưng anh đã tự "xoa dịu" áy náy bằng cách chỉ vào những nhà không có người ở và chỉ lấy những thứ cần thiết để duy trì cuộc sống như đồ ăn, quần áo, bình propan và sách,...

Bức ảnh chụp Christopher Thomas Knight năm 1984. Ảnh: ATI.

Knight sinh năm 1965 tại Maine (Mỹ). Ngay từ khi còn nhỏ, Knight đã khá dè dặt, thích dành thời gian một mình. Ông cũng rất khéo tay, sớm có niềm đam mê với cơ khí và điện tử, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để câu cá ngoài trời hoặc khám phá rừng rậm. Tốt nghiệp trung học, Knight được biết đến là một chàng trai trầm tính, sống khép kín.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Knight theo học một chương trình dạy nghề điện tử trong thời gian ngắn. Năm 1986, Knight làm thợ lắp đặt hệ thống an ninh gia đình. Mặc dù công việc ổn định, Knight ngày càng cảm thấy xa lạ với những đòi hỏi của cuộc sống hiện đại.

Vào một ngày năm 20 tuổi, Knight quyết định bỏ lại tất cả phía sau, rút hết tiền lương và lái xe rời khỏi thị trấn.

"Tôi chẳng có ai để tâm sự cả. Tôi chẳng có bạn bè nào và cũng không quan tâm đến đồng nghiệp của mình", Knight chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2017.

Năm 1986, cuộc sống biệt lập trong rừng của Knight bắt đầu và kéo dài gần 3 thập kỷ.

Christopher Thomas Knight đã ở nơi này trong suốt 27 năm. Ảnh: Cảnh sát tiểu bang Maine.

“Tôi không thể giải thích được hành động của mình. Tôi chẳng có kế hoạch gì khi rời đi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tôi chỉ đơn giản là làm vậy thôi”, Knight nói.

Knight chẳng mang theo gì nhiều, chỉ có một ít đồ dùng cắm trại cơ bản, quần áo dự phòng và một ít thức ăn để bắt đầu cuộc sống biệt lập.

Khu trại mà Knight dựng lên để ở nằm trên đất tư nhân, thực ra không quá xa khu dân cư, nhưng không ai phát hiện ra nó do địa hình hiểm trở.

Để tránh bị phát hiện, ông không bao giờ nhóm lửa, ngay cả giữa mùa đông giá lạnh. Trong thời tiết âm độ, ông phải dùng đến túi ngủ và quần áo đánh cắp để giữ ấm.

Knight thức dậy trước khi mặt trời mọc, kiểm tra khu vực xung quanh trại, đọc sách hàng giờ, nấu những bữa ăn đơn giản, dọn dẹp và đi ngủ khi hoàng hôn buông xuống. Ông lấy đồ hộp, bình propan, pin, quần áo, sách và tạp chí từ các nhà nghỉ dưỡng, trại hè và nhà kho bỏ trống.

Trong suốt 27 năm, Knight chỉ thực sự tương tác với người khác vài lần.

Christopher Thomas Knight sau khi bị bắt vào năm 2013. Ảnh: Reddit.

Việc bị mất đồ đã làm dấy lên nghi ngờ. Các báo cáo về vụ trộm liên tục được gửi đến, với nhiều nạn nhân nhận thấy "sự ngăn nắp khác thường" của hiện trường vụ án. Thực tế, Knight thường dọn dẹp một chút và đảm bảo khóa cửa sau khi rời khỏi đó.

“Mỗi lần như vậy, tôi đều ý thức rất rõ mình đang làm sai. Tôi luôn sợ hãi mỗi khi ăn cắp. Luôn luôn như vậy. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt", Knight kể lại.

Cuối cùng, Christopher Thomas cũng bị bắt giữ và thú nhận với cảnh sát đã thực hiện ít nhất 1.000 vụ trộm cắp. Cuối cùng, "ẩn sĩ" này đã bị kết án 7 tháng tù giam.

