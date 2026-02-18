Hà Nội

Mãn nhãn cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục ở dãy núi Andes

Thế giới

Mãn nhãn cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục ở dãy núi Andes

Andes là dãy núi dài nhất thế giới, sở hữu phong cảnh thiên nhiên vô cùng ấn tượng.

An An (Theo Bored Panda)
Dãy Andes dài hơn 7.000 km, trải dài qua 7 quốc gia ở Nam Mỹ. Theo Bored Panda, một nhiếp ảnh gia đã dành cả tháng ghé thăm dãy núi Andes ở Peru và ghi lại những bức ảnh thiên nhiên ngoạn mục nơi đây. Trong ảnh là núi Cầu vồng, còn được gọi là núi bảy màu, nằm trên dãy Andes ở vùng Cusco của Peru. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Cordillera Blanca còn được biết đến là dãy núi trắng ở Peru.
Thánh địa Machu Picchu nổi tiếng tọa lạc bên sườn Cordillera Đông của dãy Andes.
Dãy núi cầu vồng nhìn từ trên cao.
Thung lũng đỏ.
Huascaran, ngọn núi cao nhất ở Peru. Đỉnh núi phủ tuyết trắng cao 6.768 mét so với mực nước biển.
Trong ảnh là sông băng Pastoruri, nằm ở phần phía nam của Cordillera Blanca, một phần của dãy núi Andes.
Góc ảnh vô cùng ấn tượng về dãy núi cầu vồng thuộc dãy Andes ở Peru.
Dãy núi trắng Cordillera Blanca trong một góc ảnh khác.
Dãy núi Huayhuash. Từ năm 2002, dãy núi này được bảo vệ trong Khu bảo tồn Cordillera Huayhuash.
Thung lũng đỏ gây ấn tượng với cảnh quan đất đỏ xen kẽ cỏ xanh.
>>> Mời độc giả xem thêm video về ngôi làng ấn tượng ở Hà Lan (Nguồn video: THĐT)
#Cảnh quan dãy Andes #Núi bảy màu và núi cầu vồng #Machu Picchu và vùng Cordillera #Dãy núi Cordillera Blanca và Huayhuash #Phong cảnh thiên nhiên Peru

