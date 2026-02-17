Hà Nội

Thế giới

Cháy chung cư ở Tây Ban Nha, 10 người thương vong

5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại chung cư ở Đông Bắc Tây Ban Nha.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực tối 16/2 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa chung cư ở Đông Bắc Tây Ban Nha khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Đám cháy bắt nguồn từ phòng kho của một tòa nhà chung cư 5 tầng ở Manlleu, một thị trấn có 21.000 dân ở phía bắc Barcelona", theo thông báo của chính quyền vùng Catalonia.

taybannh.png
Vụ hỏa hoạn tại một chung cư ở Tây Ban Nha tối 16/2 đã khiến 10 người thương vong. Ảnh: thisisthecoast.

Cảnh sát Catalonia cho biết cả 5 nạn nhân thiệt mạng đều là người trẻ tuổi và không sống trong tòa nhà đó.

Theo thông báo của dịch vụ cấp cứu hôm 17/2, trong số những người bị thương, 4 người đã được xuất viện và người còn lại may mắn không cần nhập viện.

Các nhà chức trách thông tin, các nạn nhân đã không kịp thoát ra khỏi phòng kho khi hỏa hoạn bùng phát.

Lãnh đạo vùng Catalonia, Salvador Illa, đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng, nói rằng ông "vô cùng đau buồn trước sự ra đi của 5 người".

Cảnh sát Catalonia đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy. Hiện chưa rõ đây có phải là hành động cố ý hay không.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy máy bay tại Mỹ hồi tháng 3/2025

Nguồn video: THĐT
Cháy nhà ở Hungary, hàng chục người thương vong

Giới chức Hungary cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở khu vực ngoại ô thủ đô Budapest đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

AP đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho công nhân tại Budakeszi, cách Budapest khoảng 8 km về phía tây, vào rạng sáng 13/2.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Hơn 40 nhân viên y tế và 18 xe cứu hộ đã được điều động.

Thông tin mới về vụ cháy trung tâm thương mại ở Pakistan

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở Pakistan đã tăng lên 67 người.

Theo AP, tính đến ngày 22/1, số nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một trung tâm thương mại ở Karachi, Pakistan, cuối tuần qua đã tăng lên 67 người.

Bác sĩ Summaiya Syed cho biết, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tại khu Gul Plaza bị thiệt hại nặng nề do vụ cháy hôm 17/1.

Toàn cảnh cháy rừng dữ dội ở Chile

Các đám cháy rừng dữ dội ở Chile đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50.000 người phải sơ tán.

apchile1.jpg
AP đưa tin, lực lượng cứu hỏa ở Chile đang phải chiến đấu với các đám cháy rừng dữ dội. Theo Cơ quan Phòng chống Thảm họa Quốc gia Chile, tính đến ngày 19/1, vẫn còn 15 đám cháy đang hoành hành sau khi bùng phát vào ngày 18/1. Ảnh: AP.
apchile2.jpg
Các đám cháy rừng dữ dội ở Chile đã phá hủy nhiều nhà cửa, phương tiện, cơ sở hạ tầng và cây cối, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50.000 người phải sơ tán. Ảnh: AP.
