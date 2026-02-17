Cháy chung cư ở Tây Ban Nha, 10 người thương vong

5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại chung cư ở Đông Bắc Tây Ban Nha.

AP dẫn thông báo của cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực tối 16/2 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa chung cư ở Đông Bắc Tây Ban Nha khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Đám cháy bắt nguồn từ phòng kho của một tòa nhà chung cư 5 tầng ở Manlleu, một thị trấn có 21.000 dân ở phía bắc Barcelona", theo thông báo của chính quyền vùng Catalonia.

Vụ hỏa hoạn tại một chung cư ở Tây Ban Nha tối 16/2 đã khiến 10 người thương vong. Ảnh: thisisthecoast.

Cảnh sát Catalonia cho biết cả 5 nạn nhân thiệt mạng đều là người trẻ tuổi và không sống trong tòa nhà đó.

Theo thông báo của dịch vụ cấp cứu hôm 17/2, trong số những người bị thương, 4 người đã được xuất viện và người còn lại may mắn không cần nhập viện.

Các nhà chức trách thông tin, các nạn nhân đã không kịp thoát ra khỏi phòng kho khi hỏa hoạn bùng phát.

Lãnh đạo vùng Catalonia, Salvador Illa, đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng, nói rằng ông "vô cùng đau buồn trước sự ra đi của 5 người".

Cảnh sát Catalonia đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy. Hiện chưa rõ đây có phải là hành động cố ý hay không.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy máy bay tại Mỹ hồi tháng 3/2025