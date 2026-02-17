Hà Nội

Choáng ngợp thủ đô Moscow nhìn từ trên cao

Thế giới

Choáng ngợp thủ đô Moscow nhìn từ trên cao

Thủ đô Moscow của nước Nga mang vẻ đẹp tráng lệ, hiện đại với những công trình kiến trúc độc đáo,...

An An (Theo gw2ru)
Những bức ảnh về thủ đô Moscow dưới đây được nhiếp ảnh gia Sergey Poletaev, người đã giành được nhiều giải thưởng chuyên nghiệp, chụp từ trên cao. (Nguồn: gw2ru)
Từ trên cao, bạn có thể cảm nhận được sự rộng lớn và phát triển vượt bậc của thủ đô Moscow.
Toàn cảnh thành phố rộng lớn xen kẽ với những bức ảnh cận cảnh chụp vòng đu quay Mặt trời Moscow, tháp truyền hình Ostankino hay những tòa nhà chọc trời của khu thương mại được bao phủ trong sương mù...
Thủ đô Moscow mang vẻ đẹp tráng lệ, hiện đại với những công trình kiến trúc độc đáo,...
Với nền kinh tế đô thị phát triển và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn lớn, Moscow là một trung tâm tài chính quan trọng trên thế giới.
Thủ đô Moscow rực rỡ vào buổi tối.
Một bãi đỗ ô tô nhìn từ trên cao.
Những chiếc xe di chuyển trên đường phố Moscow.
Moscow là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học của Nga, thu hút đông đảo du khách.
Moscow được biết đến với nhiều công viên, vườn hoa,...mang đến không gian thư giãn và nghỉ ngơi.
