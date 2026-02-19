Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án chung thân

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án tù chung thân liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

AP đưa tin, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 19/2 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì phạm tội nổi loạn, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.

Yoon Kap Keun, một trong những luật sư của cựu Tổng thống Yoon, cáo buộc thẩm phán đưa ra “phán quyết đã được định trước” chỉ dựa trên lập luận của bên công tố. Luật sư Yoon Kap Keun nói sẽ thảo luận về việc kháng cáo với thân chủ và các thành viên khác trong nhóm luật sư.

Cựu Tổng thống Yoon nói trước tòa rằng sắc lệnh thiết quân luật (được ông ban bố hồi tháng 12/2024) chỉ nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về việc phe đối lập đang "làm tê liệt" hoạt động của Chính phủ, và ông sẵn sàng tôn trọng các nhà lập pháp nếu họ bỏ phiếu chống lại biện pháp này.

Tuy nhiên, theo công tố viên, rõ ràng ông Yoon cố gắng vô hiệu hóa cơ quan lập pháp và ngăn cản các nhà lập pháp bãi bỏ biện pháp này thông qua bỏ phiếu, những hành động vượt quá thẩm quyền hiến pháp của ông Yoon ngay cả trong thời kỳ thiết quân luật.

Tòa án cũng kết án và tuyên phạt đối với 5 cựu quan chức quân đội và cảnh sát có liên quan đến việc thi hành thiết quân luật của ông Yoon. Trong đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bị kết án 30 năm tù.

Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ vào ngày 14/12/2024 sau khi bị các nhà lập pháp luận tội và chính thức bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vào tháng 4/2025. Ông đã bị bắt giữ từ tháng 7/2025 trong khi phải đối mặt với nhiều phiên tòa hình sự, trong đó tội danh nổi loạn mang mức án nặng nhất.

