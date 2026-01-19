Chính phủ Syria đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng SDF

AP đưa tin, Chính phủ Syria ngày 18/1 tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với SDF, qua đó giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước và giải tán lực lượng do người Kurd lãnh đạo vốn kiểm soát vùng đông bắc trong hơn một thập kỷ.

Các thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở Qamishli, đông bắc Syria, ngày 18/1/2026. Ảnh: AP.

Thỏa thuận này đạt được sau khi căng thẳng giữa lực lượng Chính phủ Syria và SDF leo thang hồi đầu tháng này, cuối cùng dẫn đến một cuộc tấn công lớn về phía đông. Lực lượng SDF dường như đã rút lui phần lớn sau những cuộc đụng độ ban đầu tại khu vực tiền tuyến căng thẳng ở phía đông tỉnh Aleppo.

Bộ Quốc phòng Syria đã ra lệnh ngừng giao tranh ở các khu vực tiền tuyến sau khi thỏa thuận được công bố.

Trước đó cùng ngày, lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào thành phố Raqqa trong chiến dịch quân sự nhằm vào các khu vực do lực lượng SDF kiểm soát ở miền đông Syria. Một phóng viên của hãng AP tại khu vực cho biết, các đoàn xe quân sự lớn đã tiến vào thành phố và được người dân chào đón. Có vẻ như Lực lượng Dân chủ Syria đã rút lui.

Được biết, một thỏa thuận đã đạt được vào tháng 3/2025 nhằm sáp nhập Lực lượng Dân chủ Syria vào Chính phủ mới của Syria, nhưng việc này không diễn ra suôn sẻ vì cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

