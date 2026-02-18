Hà Nội

Sự thật bất ngờ về Peru có thể bạn chưa biết

Thế giới

Sự thật bất ngờ về Peru có thể bạn chưa biết

Peru là nơi có cồn cát cao thứ hai thế giới, đó là Cerro Blanco - một điểm đến nổi tiếng cho các hoạt động như trượt cát.

Theo Peru-Travels, Peru có sự đa dạng ngôn ngữ lớn, với tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức và phổ biến nhất, bên cạnh đó có các ngôn ngữ bản địa quan trọng như tiếng Quechua và Aymara, cùng với hơn 50 ngôn ngữ bản địa khác được sử dụng ở vùng Amazon. Ảnh: Peru-Travels.
Khoai tây có nguồn gốc từ Peru. Nước này có hơn 3.000 loại khoai tây khác nhau. Ảnh: Peru-Travels.
Sóng trái dài nhất thế giới là Chicama ở Peru. Ảnh: Peru-Travels.
Núi chiếm khoảng 32% diện tích lãnh thổ Peru. Ảnh: Peru-Travels.
Peru là nơi có cồn cát cao thứ hai thế giới, đó là Cerro Blanco, cao khoảng 1.176 mét. Cồn cát này nằm gần thành phố Nazca và là một điểm đến nổi tiếng cho các hoạt động như trượt cát. Ảnh: Peru-Travels.
Peru là quốc gia sản xuất quinoa (diêm mạch) hàng đầu thế giới. Ảnh: Peru-Travels.
Theo andeanahats, cây quốc gia của Peru là cây Cinchona. Có ít nhất 6 loài Cinchona ở Peru. Ảnh: britannica.
Machu Picchu, ở Peru, là một trong Bảy kỳ quan thế giới mới. Ảnh: andeanahats.
