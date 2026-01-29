Hà Nội

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 6 người bị nghi làm gián điệp cho Iran

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây bắt giữ 6 người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Iran.

An An (Theo AP)

Theo AP, hãng Anadolu đưa tin ngày 28/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 6 người, trong đó có một công dân Iran, với cáo buộc làm gián điệp cho Iran.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong chiến dịch do Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát chống khủng bố phối hợp thực hiện trên khắp 5 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ.

tho.png
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 6 người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Iran. Ảnh minh họa: iranintl.

"Các nghi phạm được cho là đã liên lạc với các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và bị cáo buộc thu thập thông tin về các căn cứ quân sự và các địa điểm nhạy cảm khác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này cũng bị cho là đã theo dõi căn cứ không quân Incirlik của NATO ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ", Anadolu đưa tin.

Cả 6 nghi phạm đã bị giam giữ trước khi bị đưa ra xét xử với cáo buộc gián điệp chính trị và quân sự.

Đại sứ quán Iran tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do lo ngại về một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Mỹ vào Iran. Các quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào Iran, cho rằng điều đó có thể gây bất ổn và dẫn đến làn sóng người tị nạn.

