Thợ dò kim loại tìm thấy kho báu khổng lồ nhưng giấu nhẹm 8 năm

Một người đàn ông đã tìm thấy kho báu khổng lồ thời La Mã ở Đức nhưng giấu kín suốt 8 năm trước khi thông báo cho chính quyền về phát hiện này.