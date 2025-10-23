Thợ dò kim loại tìm thấy kho báu khổng lồ nhưng giấu nhẹm 8 năm

Hà Nội

Một người đàn ông đã tìm thấy kho báu khổng lồ thời La Mã ở Đức nhưng giấu kín suốt 8 năm trước khi thông báo cho chính quyền về phát hiện này.

Một người đàn ông ở Đức phát hiện kho báu thời La Mã gồm hàng trăm đồng tiền bạc, một chiếc nhẫn vàng, một đồng tiền vàng và một số thỏi bạc. Người này tìm thấy kho báu khoảng 2.000 tuổi trên bằng máy dò kim loại vào năm 2017 tại khu vực gần làng Borsum, huyện Hildesheim, bang Lower Saxony, tây bắc nước Đức. Ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Do người đàn ông này không có giấy phép khai quật cổ vật nên ông không báo cáo với chính quyền về việc tìm thấy kho báu khổng lồ trên. Phải đến tháng 4 năm nay, ông mới báo cảnh sát và cơ quan bảo vệ di tích của thành phố Hildesheim. Ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Sau khi nhận được trình báo về việc tìm thấy kho báu, chính quyền và các chuyên gia đã đến địa điểm mà người đàn ông đào được kho báu để kiểm tra xem liệu ông có bỏ sót hiện vật nào không cũng như tìm hiểu về những bí ẩn liên quan đến số của cải giá trị này, bao gồm nguồn gốc của chúng. Ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Vào đầu tháng 10, các chuyên gia đã tiến hành một cuộc điều tra khảo cổ toàn diện hơn về khu vực này và tìm thấy thêm một số đồng tiền cổ, nâng tổng số đồng tiền bạc lên tới con số 450. Theo đó, đây là một trong những kho tiền La Mã lớn nhất từng được tìm thấy ở Lower Saxony. Ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Kho báu tiền cổ trên có niên đại từ thời kỳ đầu của Đế chế La Mã, sau khi Cộng hòa La Mã sụp đổ và các hoàng đế bắt đầu cai trị đế chế rộng lớn. Ảnh: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
Các chuyên gia cho biết sẽ tiến hành phân tích, kiểm tra kỹ lưỡng kho báu khổng lồ trên để xác định chính xác thời điểm chúng được chôn giấu. Ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Sau khi giao nộp kho báu La Mã, người đàn ông 31 tuổi trên đã tham gia một khóa học dò kim loại do chính phủ tổ chức. Văn phòng công tố Hildesheim cũng đã hủy bỏ cuộc điều tra vụ việc vì thời hiệu đã hết. Ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Tại Lower Saxony, những người dò kim loại để tìm kiếm cổ vật cần có giấy phép để đảm bảo họ tìm thấy và báo cáo các phát hiện một cách chính xác mà không làm xáo trộn các di tích hoặc địa điểm khảo cổ. Ảnh: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0/Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Livescience)
