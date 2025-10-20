Hà Nội

Soi kỹ chiếc chìa khóa Thời Trung Cổ, hé lộ thông tin cực mật

Kho tri thức

Soi kỹ chiếc chìa khóa Thời Trung Cổ, hé lộ thông tin cực mật

Một chiếc chìa khóa Thời Trung cổ tuyệt đẹp được phát hiện tại Vương quốc Anh, hé lộ nhiều thông tin lịch sử thú vị.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tại một địa điểm của Newland Homes gần Claverham, Bắc Somerset, các chuyên gia đến từ Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa, nhỏ bé. Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Tại một địa điểm của Newland Homes gần Claverham, Bắc Somerset, các chuyên gia đến từ Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa, nhỏ bé. Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Đó là một chiếc chìa khóa cổ, có niên đại thuộc thời kỳ cuối Thời Trung Cổ (khoảng từ năm 1300–1539 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Đó là một chiếc chìa khóa cổ, có niên đại thuộc thời kỳ cuối Thời Trung Cổ (khoảng từ năm 1300–1539 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Những chiếc chìa khóa này làm bằng hợp kim đồng lớn, có các đầu móc lớn, phức tạp. Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Những chiếc chìa khóa này làm bằng hợp kim đồng lớn, có các đầu móc lớn, phức tạp. Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Nó có ba đường gờ hình chữ nhật phụ ở chỗ nối giữa thân chìa và phần phình họa tiết. Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Nó có ba đường gờ hình chữ nhật phụ ở chỗ nối giữa thân chìa và phần phình họa tiết. Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Mặc dù chúng ta có thể xác định được niên đại có thể có của chiếc chìa khóa này, nhưng câu hỏi vẫn còn đó – nó đã được dùng mở cái gì? Mở cửa hoặc mở rương hay chiếc hộp kho báu? Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Mặc dù chúng ta có thể xác định được niên đại có thể có của chiếc chìa khóa này, nhưng câu hỏi vẫn còn đó – nó đã được dùng mở cái gì? Mở cửa hoặc mở rương hay chiếc hộp kho báu? Ảnh: @Nhóm Nghiên Cứu Khảo Cổ Kemble.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#chiếc chìa khóa #Thời Trung Cổ #kho báu #kim loại #hiện vật

