Kho báu 500 đồng tiền vàng bạc người Celt hé lộ bí ẩn lịch sử

Kho tri thức

Hàng trăm đồng tiền vàng và bạc, cùng đồ trang sức và các hiện vật khác, đã được tìm thấy tại Cộng hòa Séc tại một nơi có thể từng là khu chợ cổ của người Celt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại vùng Pilsen, phía bắc Cộng hòa Séc, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Mariánská Týnice bất ngờ tìm thấy một kho báu cổ xưa khổng lồ. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Kho báu này ước tính có niên đại khoảng thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, kho báu này thuộc sở hữu của chủng người Celt từng sinh sống trong khu vực. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Trong kho báu này, các nhà khảo cổ học đã phát hiện khoảng 500 đồng tiền vàng và bạc, 80 món đồ trang sức bằng vàng, đồng được cắt gọt. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Vị trí chính xác của kho báu này đang được giữ bí mật để ngăn chặn bọn cướp bóc cổ vật tìm tới. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Theo Daniel Stráník, một nhà khảo cổ học từ Bảo Tàng Mariánská Týnice, nhiều loại khóa thắt lưng, ghim cài, vòng tay, mặt dây chuyền hoặc tượng ngựa đều được làm bằng đồng. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Các đồng tiền vàng và bạc chúng khá nhỏ, với đồng tiền lớn nhất chỉ có đường kính 1,5 cm và nặng chỉ 0,5 gam vàng và 0,1 gam bạc. Đồng tiền vàng nặng nhất nặng 8,5 gam. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Các đồng tiền sẽ được phân tích luyện kim với hy vọng xác định nguồn gốc của vàng, liệu chúng có được khai thác tại địa phương hay được vận chuyển từ nơi xa tới để tiến hành chế tác. Ảnh: @Bảo Tàng Mariánská Týnice.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#đồng tiền #vàng #bạc #người Celt #kho báu #kim loại

