Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc đã được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Ngày 24/7, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Phúc đã được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Phúc và khẳng định đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của ông Phúc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê ở Đông Anh, Hà Nội, là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ông Phúc từng giữ các chức vụ như Giám đốc Công an Tỉnh Thái Bình và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Ông hiện là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.