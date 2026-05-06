Thiếu niên cùng đồng phạm đột nhập nhà mẹ ruột, trộm gần 100 triệu đồng

Xin tiền mẹ không được, một thiếu niên ở Đà Nẵng rủ đồng phạm đột nhập chính nhà mình, phá két sắt lấy trộm gần 100 triệu đồng. 

Thanh Hà

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Điều đáng nói, nghi phạm chính lại là con ruột của bị hại.

Hai đối tượng liên quan được xác định gồm L.V.S. (SN 2007) và N.H.Â. (SN 2009, trú phường An Hải).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú xã Hòa Tiến) đến trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi trở về nhà, chị phát hiện cửa sau có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra bên trong, két sắt trong phòng ngủ đã bị phá, số tiền mặt 70 triệu đồng cùng một mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng bị lấy mất, tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Thiếu niên rủ bạn đột nhập nhà mình rồi đập két sắt trộm tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy xét. Qua đánh giá, cơ quan công an nhận định đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, am hiểu cấu trúc bên trong ngôi nhà nên tập trung sàng lọc các mối quan hệ liên quan.

Đến ngày 5/5, cơ quan công an xác định L.V.S. và N.H.Â. có liên quan nên tiến hành triệu tập làm việc. Tại đây, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, tối 2/5, sau khi xin tiền mẹ không được, S. nảy sinh ý định trộm tài sản trong chính nhà mình và rủ Â. tham gia. Cả hai thuê xe công nghệ di chuyển về nhà, đồng thời bàn bạc kế hoạch phá két sắt. Khi đến nơi, S. sang nhà ông bà ngoại gần đó lấy búa và đục sắt làm công cụ gây án.

Sau đó, S. cùng Â. leo rào vào nhà. S. trực tiếp phá cửa sau để đột nhập, kéo két sắt ra ngoài rồi dùng dụng cụ phá lấy toàn bộ tiền và tài sản, trong khi Â. đứng bên ngoài cảnh giới.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Liên tiếp phá 2 vụ trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều tra, làm rõ 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thu hồi nhiều tài sản trao trả cho các bị hại.

Ngày 3/5, thông tin từ Công an xã Phú Cường (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lưu Thái Bảo (SN: 1993) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 21/4, Công an xã Phú Cường nhận được tin báo của anh H.V.T (SN: 1993, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 03 chiếc điện thoại IPhone, tiền mặt và trang sức với tổng giá trị tài sản gần 90 triệu đồng.

Xã hội

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp dây điện trị giá gần 193 triệu đồng

Công an Đồng Nai bắt giữ hai nghi phạm trộm gần 1.000m dây điện trên cao tốc, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt, đang bị tạm giữ là Lê Thành Nguyên, (sinh năm 1986, ngụ ấp 1A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, tạm trú phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức-Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, trị giá gần 193 triệu đồng.

Xã hội

Hà Nội: Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 300 con mèo

Công an TP Hà Nội vừa công bố triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên nghiệp chuyên trộm cắp và tiêu thụ mèo, với số lượng lên tới hơn 300 cá thể.

Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc triệt phá một ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực trộm cắp và tiêu thụ mèo. Theo đó, hơn 300 con mèo đã bị các đối tượng này chiếm đoạt và mang đi tiêu thụ.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng bao gồm Khuất Duy Thuyết (SN 1991), Khuất Quang Huy (SN 1996), Khuất Duy Tuấn (SN 1984), Nguyễn Hữu Sách (SN 1980) và Nguyễn Văn Liễu (SN 1982). Tất cả các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

