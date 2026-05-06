Thiếu niên cùng đồng phạm đột nhập nhà mẹ ruột, trộm gần 100 triệu đồng

Xin tiền mẹ không được, một thiếu niên ở Đà Nẵng rủ đồng phạm đột nhập chính nhà mình, phá két sắt lấy trộm gần 100 triệu đồng.

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Điều đáng nói, nghi phạm chính lại là con ruột của bị hại.

Hai đối tượng liên quan được xác định gồm L.V.S. (SN 2007) và N.H.Â. (SN 2009, trú phường An Hải).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú xã Hòa Tiến) đến trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi trở về nhà, chị phát hiện cửa sau có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra bên trong, két sắt trong phòng ngủ đã bị phá, số tiền mặt 70 triệu đồng cùng một mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng bị lấy mất, tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy xét. Qua đánh giá, cơ quan công an nhận định đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, am hiểu cấu trúc bên trong ngôi nhà nên tập trung sàng lọc các mối quan hệ liên quan.

Đến ngày 5/5, cơ quan công an xác định L.V.S. và N.H.Â. có liên quan nên tiến hành triệu tập làm việc. Tại đây, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, tối 2/5, sau khi xin tiền mẹ không được, S. nảy sinh ý định trộm tài sản trong chính nhà mình và rủ Â. tham gia. Cả hai thuê xe công nghệ di chuyển về nhà, đồng thời bàn bạc kế hoạch phá két sắt. Khi đến nơi, S. sang nhà ông bà ngoại gần đó lấy búa và đục sắt làm công cụ gây án.

Sau đó, S. cùng Â. leo rào vào nhà. S. trực tiếp phá cửa sau để đột nhập, kéo két sắt ra ngoài rồi dùng dụng cụ phá lấy toàn bộ tiền và tài sản, trong khi Â. đứng bên ngoài cảnh giới.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.