Liên tiếp phá 2 vụ trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều tra, làm rõ 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thu hồi nhiều tài sản trao trả cho các bị hại.

Ngày 3/5, thông tin từ Công an xã Phú Cường (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lưu Thái Bảo (SN: 1993) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 21/4, Công an xã Phú Cường nhận được tin báo của anh H.V.T (SN: 1993, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 03 chiếc điện thoại IPhone, tiền mặt và trang sức với tổng giá trị tài sản gần 90 triệu đồng.

Đối tượng Lưu Thái Bảo...

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt hiện trường, thu thập tài liệu, truy bắt nghi phạm gây án.

Qua điều tra, đến khoảng 14h30 cùng ngày, Công an xã Phú Cường xác định nghi phạm gây án là Lưu Thái Bảo (SN: 1993, nơi thường trú: ấp Phú An, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp) nên đã mời đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lưu Thái Bảo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Lưu Thái Bảo từng có 01 tiền án về tội “Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi”.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiếp đó, vào khoảng 15h, ngày 30/4, Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của bà Đ.T.N.T (SN: 1976), về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy và tiền mặt tại ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Đặng Thanh Toàn là đối tượng khả nghi. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp Công an xã Mỹ Lợi tiến hành bắt giữ Toàn, thu hồi 01 xe mô tô cùng tang vật có liên quan.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.