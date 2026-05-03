Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Liên tiếp phá 2 vụ trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều tra, làm rõ 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thu hồi nhiều tài sản trao trả cho các bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 3/5, thông tin từ Công an xã Phú Cường (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lưu Thái Bảo (SN: 1993) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 21/4, Công an xã Phú Cường nhận được tin báo của anh H.V.T (SN: 1993, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 03 chiếc điện thoại IPhone, tiền mặt và trang sức với tổng giá trị tài sản gần 90 triệu đồng.

1-dakada.jpg
Đối tượng Lưu Thái Bảo...

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt hiện trường, thu thập tài liệu, truy bắt nghi phạm gây án.

Qua điều tra, đến khoảng 14h30 cùng ngày, Công an xã Phú Cường xác định nghi phạm gây án là Lưu Thái Bảo (SN: 1993, nơi thường trú: ấp Phú An, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp) nên đã mời đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lưu Thái Bảo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Lưu Thái Bảo từng có 01 tiền án về tội “Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi”.

2-omcasdasd.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiếp đó, vào khoảng 15h, ngày 30/4, Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của bà Đ.T.N.T (SN: 1976), về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy và tiền mặt tại ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Đặng Thanh Toàn là đối tượng khả nghi. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp Công an xã Mỹ Lợi tiến hành bắt giữ Toàn, thu hồi 01 xe mô tô cùng tang vật có liên quan.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.
#Công an #Đồng Tháp #triệt phá #trộm cắp #bắt giữ #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp dây điện trị giá gần 193 triệu đồng

Công an Đồng Nai bắt giữ hai nghi phạm trộm gần 1.000m dây điện trên cao tốc, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt, đang bị tạm giữ là Lê Thành Nguyên, (sinh năm 1986, ngụ ấp 1A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, tạm trú phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức-Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, trị giá gần 193 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giam một người nước ngoài trộm cắp ô tô

Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Mai Mai Ti Ai Li (SN 1999), quốc tịch Trung Quốc, về tội trộm cắp tài sản.

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Mai Mai Ti Ai Li (SN 1999), quốc tịch Trung Quốc, về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng và tang vật
Đối tượng và tang vật
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây trộm cắp tài sản liên tỉnh ở Đồng Tháp

Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp, với tổng giá trị tài sản trên 2 tỷ đồng.

Ngày 30/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Bá Dững (19 tuổi), Nguyễn Lệ Nguyên (26 tuổi), Lê Hoàng Giang (23 tuổi) và Trần Thanh Sang (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 02h30 ngày 02/12/2025, Công an xã Hậu Mỹ nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, với tổng giá trị khoảng 670 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới