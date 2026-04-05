Hà Nội: Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 300 con mèo

Công an TP Hà Nội vừa công bố triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên nghiệp chuyên trộm cắp và tiêu thụ mèo, với số lượng lên tới hơn 300 cá thể.

Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc triệt phá một ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực trộm cắp và tiêu thụ mèo. Theo đó, hơn 300 con mèo đã bị các đối tượng này chiếm đoạt và mang đi tiêu thụ.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng bao gồm Khuất Duy Thuyết (SN 1991), Khuất Quang Huy (SN 1996), Khuất Duy Tuấn (SN 1984), Nguyễn Hữu Sách (SN 1980) và Nguyễn Văn Liễu (SN 1982). Tất cả các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi

Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2025, nhóm này đã nảy sinh ý định trộm cắp mèo để bán kiếm lời do tình trạng thất nghiệp và thiếu thốn tài chính. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ công cụ chuyên dụng như vợt dài khoảng 2m, túi vải, lồng sắt. Chúng còn gắn đèn pin lên mũ bảo hiểm để thuận tiện di chuyển và hành nghề trong đêm tối, đồng thời sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển chính.

Mỗi ngày, vào khoảng 22h30, nhóm đối tượng này bắt đầu xuất phát từ địa bàn Phúc Thọ, sau đó di chuyển đến nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội để tiến hành trộm cắp mèo.

Tiêu thụ mèo với số lượng lớn

Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, vào khoảng 4h sáng hôm sau, chúng sẽ mang số mèo đã trộm được đến bán cho cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo. Cơ sở này do bà Đặng Thị Hảo (SN 1961, trú tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) làm chủ. Mức giá thu mua dao động từ 100.000 đến 110.000 đồng/kg.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2025 cho đến ngày bị bắt, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt việc trộm và tiêu thụ hơn 300 con mèo. Số mèo sau khi được thu mua lại tiếp tục được vận chuyển và bán cho các tiểu thương khác với giá cao hơn, qua đó thu về khoản lợi nhuận bất chính lên đến hàng chục triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Để phòng tránh tình trạng mất vật nuôi, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tăng cường công tác quản lý vật nuôi của gia đình, tránh để xảy ra sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp hoạt động. Khi phát hiện vật nuôi bị mất, người dân không nên đăng tải thông tin tìm kiếm một cách tràn lan trên mạng xã hội để tránh nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo hoặc tống tiền. Thay vào đó, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết kịp thời.