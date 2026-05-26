[GALLERY] Pin tiểu USB-C gây sốt vì quá tiện cho dân công nghệ

Số hóa - Xe

Dòng pin tiểu sạc lại qua USB-C đang được nhiều người dùng công nghệ quan tâm nhờ điện áp ổn định, hạn chế chảy nước và tiện sạc như smartphone.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh ngày càng nhiều thiết bị điện tử trong gia đình vẫn sử dụng pin AA và AAA, các dòng pin tiểu sạc lại tích hợp cổng USB-C như Bravio Titan đang trở thành lựa chọn được nhiều người dùng công nghệ chú ý nhờ khả năng tiết kiệm chi phí lâu dài và mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định hơn pin dùng một lần truyền thống. (Ảnh: Genk)
Không chỉ xuất hiện trên remote TV hay đồng hồ treo tường, pin AA/AAA hiện vẫn được dùng rất phổ biến trên chuột gaming, bàn phím không dây, micro karaoke, tay cầm chơi game, khóa cửa thông minh, đồ chơi trẻ em hay các thiết bị đo sức khỏe, khiến chi phí thay pin mỗi tháng trở thành khoản không hề nhỏ với nhiều gia đình.(Ảnh: Genk)
Điểm khác biệt lớn nhất của Bravio Titan nằm ở việc sử dụng điện áp ổn định 1.5V thay vì 1.2V như nhiều loại pin sạc truyền thống, giúp các thiết bị “ngốn pin” hoạt động ổn định hơn, hạn chế tình trạng chuột gaming bị lag, micro không dây mất tín hiệu hoặc khóa cửa điện tử phản hồi chậm khi pin yếu.(Ảnh: Genk)
Theo thông số từ nhà sản xuất, phiên bản AA có dung lượng khoảng 3000mWh, tương đương gần 2000mAh, trong khi bản AAA đạt khoảng 750mWh, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng liên tục hằng ngày như khóa cửa điện tử, cân điện tử, máy đo huyết áp hoặc các thiết bị giải trí không dây.(Ảnh: Genk)
Một ưu điểm được nhiều người đánh giá cao là pin tích hợp trực tiếp cổng USB-C ngay trên thân, cho phép người dùng cắm sạc bằng dây USB-C thông thường mà không cần dock sạc riêng, biến trải nghiệm sạc pin tiểu trở nên tiện lợi gần giống như sạc smartphone hay tai nghe không dây hiện nay.(Ảnh: Genk)
Thiết kế này đặc biệt phù hợp với nhu cầu gia đình hoặc người thường xuyên di chuyển vì chỉ cần mang theo một sợi cáp USB-C là có thể sạc lại pin ở bất kỳ đâu, trong khi mỗi viên pin được quảng bá có thể sạc khoảng 1200 lần trước khi cần thay mới, giúp giảm đáng kể lượng rác thải điện tử ra môi trường.(Ảnh: Genk)
Ngoài yếu tố tiện lợi, pin sạc kiểu mới cũng giúp hạn chế nguy cơ chảy nước gây hỏng thiết bị, vấn đề vốn rất phổ biến trên các loại pin giá rẻ khi để lâu trong remote, đồ chơi hoặc các thiết bị ít được kiểm tra định kỳ trong gia đình.(Ảnh: Genk)
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng pin USB-C như Bravio Titan sẽ phù hợp nhất với nhóm thiết bị cần điện áp ổn định hoặc tiêu thụ điện cao liên tục, còn với những món ít hao pin như đồng hồ treo tường hay remote TV, pin dùng một lần giá rẻ vẫn có thể là lựa chọn kinh tế hơn về mặt chi phí ban đầu.(Ảnh: Genk)
