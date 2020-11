Giải mã tượng Phật bốn mặt người Thái đặc biệt tôn thờ

Những bức tượng Phật bốn mặt xuất hiện nhiều nơi ở Thái Lan, khiến du khách phương xa không khỏi tò mò về ý nghĩa của hình tượng này. Vậy Phật bốn mặt có tầm quan trọng như thế nào trong văn hóa tâm linh của người Thái? (Ảnh trong bài chụp tại đền Erawan và một số địa điểm khác ở Bangkok, Thái Lan). Phật bốn mặt được người Thái Lan gọi là thần Than Tao Mahaprom. Phật bốn mặt còn được gọi là Phật Tứ diện. Đây là một vị thần Sáng tạo có nguồn gốc từ Bà La Môn Giáo, đã được du nhập vào Phật giáo Nguyên Thủy - nhánh Phật giáo được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở Thái Lan. Đúng như tên gọi, tượng Phật bốn mặt được tạo hình với bốn khuôn mặt quay về bốn phía khác nhau. Ngoài ra, tượng còn có 8 cánh tay, cầm các pháp khí linh thiêng. Mỗi mặt của tượng Phật, tính theo chiều kim đồng hồ, tính từ mặt chính diện tương ứng với Từ, Bi, Hỷ, Xả (tượng trưng cho sự nghiệp, tình cảm, tài vận, sức khỏe bình an). Không chỉ người dân Thái Lan đến tham quan, hành lễ tại các tượng Phật bốn mặt, nhiều du khách từ các nước cũng đến tìm hiểu về văn hóa này. Do cách thức hành lễ đặc trưng này mà tất cả các điện thờ Phật bốn mặt đều có không gian thông thoáng ở bốn phía. Khách du lịch có thể gặp các điện thờ tượng Phật bốn mặt trên một số con phố ở Thái Lan. Các điện thờ sáng điện cả đêm để phục vụ tín ngưỡng của người dân. Người Thái tin rằng Phật bốn mặt - Than Tao Mahaprom là một vị thần có thể giúp con người “cầu được ước thấy”. Vì vậy, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, họ lại tìm đến vị thần này với tất cả lòng thành kính. Có rất nhiều giai thoại được lưu truyền về sự ứng nhiệm của Phật bốn mặt, từ chuyện đời thường của người dân đã đến cúng lễ hay những chuyện khó lý giải xảy ra trong thiên tai. Tùy vào lòng tin của mỗi người, đó có thể là sự màu nhiệm hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên... Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

