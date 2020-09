Biết gì về chùa Kỳ Quang 2 trước ồn ào tro cốt bị bỏ xó?

Ngày 1/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều hũ tro cốt, di ảnh của người đã mất được để bừa bộn giữa nền nhà, chất đống tại chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người bức xúc. Theo người chụp, nhân ngày Vu lan báo hiếu, chị cùng người thân đến chùa Kỳ Quang 2 để thắp hương tưởng nhớ người thân đã khuất thì thấy cảnh tượng các lọ tro cốt bị dịch chuyển, vứt lộn xộn. Sau khi nhiều người đến chùa cũng như cơ quan chức năng vào cuộc thì trụ trì chùa là Thượng tọa Thích Thiện Chiếu mới ra làm việc. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên là do nhà chùa đang xây sửa lại hầm cốt bị hư hỏng, xuống cấp. Khi di chuyển tro đã làm rơi vãi di ảnh, sắp xếp tro cốt không ngăn nắp. Để khắc phục, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 hứa sẽ khắc phục bằng cách xét nghiệm AND hài cốt nhằm xác định chính xác hài cốt của các thân nhân. Chi phí xét nghiệm ADN chùa sẽ chịu. Trước khi xảy ra ồn ào này, chùa Kỳ Quang 2 được biết đến là một ngôi chùa danh tiếng ở TPHCM. Chùa được xây dựng từ năm 1926, có tên gọi ban đầu Thanh Châu Tự, vốn là một ngôi chùa làng ở quận Gò Vấp, TP HCM. Năm 1975, hòa thượng Thích Thiện Chiếu về tiếp quản và trụ trì, từ đấy đến nay ông đã thay đổi diện mạo chùa nhiều hơn, khiến chùa trở nên đẹp và khang trang. Năm 2000, chùa được xây mới hoàn toàn trên diện tích rộng gần 7.500m2. Toàn bộ kiến trúc do chính tay ông thiết kế. Chùa được thiết kế không cột, không tường, không nóc, không đà, không cửa… Theo đó, lối vào cổng chùa không có cửa, hai bên là hai hình tượng Phật đứng và ngồi. Trong khuôn viên chùa, nhiều tượng phật và các vị La Hán cũng được bố trí rải đều khắp nơi. Như trong chánh điện chùa, trụ trì đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá cẩm thạch cùng dãy tượng thập bát La Hán.





Chùa Kỳ Quang 2 còn nổi tiếng với tượng Phật mạ vàng cao hơn 3m, ngự trên đài sen đặt trên cổng. Hay, nhà địa tâm linh gồm những bức tượng Phật Bồ Tát có hệ thống đèn màu sặc sỡ, tạo cảm giác huyền bí. Không chỉ là nơi có cảnh quan hùng vĩ, chùa Kỳ Quang cũng được biết đến là nơi cưu mang nhiều trẻ mồ côi và khuyết tật. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu là người lập Mái ấm tình thường chùa Kỳ Quang 2 năm 2014. Trung tâm được chia làm 2 cơ sở nuôi dạy và hướng nghiệp cho các em mồ côi, khuyết tật. Cơ sở 1 đặt ngay tại khuôn viên của chùa Kỳ Quang 2, nuôi dạy các em dưới 18 tuổi; cơ sở 2 đặt tại phường Thạnh Lộc, quận 12 - TPHCM dành cho các em trên 18 tuổi. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu mời giáo viên về dạy trẻ khuyết tật từ mẫu giáo đến lớp 5; các em khỏe mạnh từ 6 tuổi trở lên được ông gửi đi học ở trường ngoài, học phí do chùa đài thọ; các em khiếm thị được học chữ nổi. Thượng tọa cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc hướng nghiệp, tìm nghề, dựng vợ gả chồng cho các em lớn tuổi. Đối với trẻ bỏ rơi, ông cũng là người làm giấy khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi nơi cửa chùa. Tên các bé được ông đặt với Nhân, Nghĩa, lễ, Trí, Tính… Từ nhiều năm nay, chùa Kỳ Quang 2 được nhiều phật tử đến lễ cùng nhiều cá nhân, tổ chức thăm hỏi và từ thiện.















