Thiên thạch rơi trúng người khi ngủ, người phụ nữ sống sót thần kỳ

Khi ngủ trưa ở nhà, bà Ann Hodges sống ở bang Alabama, Mỹ, bị thiên thạch rơi trúng. May mắn là bà đắp chăn nên giảm bớt phần nào lực va đập của thiên thạch.

Tâm Anh (TH)
Vào chiều ngày 30/11/1954, bà Ann Hodges (34 tuổi) sống ở thị trấn Oak Grove gần thành phố Sylacauga, bang Alabama, Mỹ thì gặp sự kiện hy hữu là bị thiên thạch rơi trúng người. Ảnh: Encyclopedia of Alabama.
Vào chiều ngày 30/11/1954, bà Ann Hodges (34 tuổi) sống ở thị trấn Oak Grove gần thành phố Sylacauga, bang Alabama, Mỹ thì gặp sự kiện hy hữu là bị thiên thạch rơi trúng người. Ảnh: Encyclopedia of Alabama.
Cụ thể, khi bà Ann đang ngủ trưa trên ghế sofa trong phòng khách, một mảnh thiên thạch rơi xuống xuyên qua nóc phòng khách, bắn vào chiếc radio trong phòng và bật trúng hông bà. Nhờ đắp chăn khi ngủ nên bà giảm bớt phần nào lực va đập từ thiên thạch. Ảnh: encyclopediaofalabama.org.
Cụ thể, khi bà Ann đang ngủ trưa trên ghế sofa trong phòng khách, một mảnh thiên thạch rơi xuống xuyên qua nóc phòng khách, bắn vào chiếc radio trong phòng và bật trúng hông bà. Nhờ đắp chăn khi ngủ nên bà giảm bớt phần nào lực va đập từ thiên thạch. Ảnh: encyclopediaofalabama.org.
Mảnh thiên thạch rơi trúng người bà Ann nặng khoảng 3,9 kg. Nó thuộc loại chondrite hoặc thiên thạch đá, chứa sắt và niken. Các chuyên gia ước tính vật thể này có niên đại khoảng 4,5 tỷ năm tuổi. Khi thiên thạch lao qua khí quyển Trái Đất, nó bị vỡ thành nhiều mảnh. Ảnh: University of Alabama.
Mảnh thiên thạch rơi trúng người bà Ann nặng khoảng 3,9 kg. Nó thuộc loại chondrite hoặc thiên thạch đá, chứa sắt và niken. Các chuyên gia ước tính vật thể này có niên đại khoảng 4,5 tỷ năm tuổi. Khi thiên thạch lao qua khí quyển Trái Đất, nó bị vỡ thành nhiều mảnh. Ảnh: University of Alabama.
Trong khi một mảnh thiên thạch rơi trúng người bà Ann, mảnh thiên thạch khác được tìm thấy cách đó vài kilomet. Nông dân Julius Kempis McKinney phát hiện mảnh thiên thạch thứ hai và sau đó đem bán mẫu vật giúp thu về số tiền lớn. Ảnh: University of Alabama.
Trong khi một mảnh thiên thạch rơi trúng người bà Ann, mảnh thiên thạch khác được tìm thấy cách đó vài kilomet. Nông dân Julius Kempis McKinney phát hiện mảnh thiên thạch thứ hai và sau đó đem bán mẫu vật giúp thu về số tiền lớn. Ảnh: University of Alabama.
Mảnh thiên thạch rơi trúng bà Ann được đặt tên là thiên thạch Sylacauga hoặc thiên thạch Hodges có thể tách ra từ tiểu hành tinh cỡ trung 1685 Toro. Ảnh: Bettmann / Contributor.
Mảnh thiên thạch rơi trúng bà Ann được đặt tên là thiên thạch Sylacauga hoặc thiên thạch Hodges có thể tách ra từ tiểu hành tinh cỡ trung 1685 Toro. Ảnh: Bettmann / Contributor.
Bác sĩ và cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà bà Ann sau khi nhận được thông báo về vụ việc. Cú va chạm với mảnh thiên thạch khiến bà có một vết bầm lớn cỡ quả bưởi ở trên hông. Ảnh: Bettmann / Contributor.
Bác sĩ và cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà bà Ann sau khi nhận được thông báo về vụ việc. Cú va chạm với mảnh thiên thạch khiến bà có một vết bầm lớn cỡ quả bưởi ở trên hông. Ảnh: Bettmann / Contributor.
Mảnh thiên thạch rơi xuyên qua nóc nhà và bật từ chiếc radio đã làm chậm tốc độ của nó. Nhờ vậy, bà Ann không bị thương nặng hơn như gãy chân hoặc lưng nếu như mảnh thiên thạch rơi trực tiếp vào người. Ảnh: Bettmann / Contributor.
Mảnh thiên thạch rơi xuyên qua nóc nhà và bật từ chiếc radio đã làm chậm tốc độ của nó. Nhờ vậy, bà Ann không bị thương nặng hơn như gãy chân hoặc lưng nếu như mảnh thiên thạch rơi trực tiếp vào người. Ảnh: Bettmann / Contributor.
Vào năm 1972, bà Ann qua đời, hưởng thọ 52 tuổi. Nguyên nhân tử vong vì suy thận. Cho đến nay, bà là người đầu tiên được ghi nhận bị thiên thạch rơi trúng và cũng là người duy nhất sống sót để kể lại sự việc. Ảnh: Courtesy of UA.
Vào năm 1972, bà Ann qua đời, hưởng thọ 52 tuổi. Nguyên nhân tử vong vì suy thận. Cho đến nay, bà là người đầu tiên được ghi nhận bị thiên thạch rơi trúng và cũng là người duy nhất sống sót để kể lại sự việc. Ảnh: Courtesy of UA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
