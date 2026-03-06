Thích Nhuận Đạt đã hoàn tục và vắng mặt tại nơi cư trú

Chiều 6/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam cho biết, người được gọi là “Thích Nhuận Đạt” đã hoàn tục từ tháng 12/2025, không còn là tu sĩ Phật giáo.

Theo đó, người có pháp danh Thích Nhuận Đạt có tên là Trần Minh Thành (SN 1978, quê Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), trước đây từng xuất gia tại chùa Lạc Nghiệp (Ninh Thuận cũ). Chiều ngày 3/12/2025, ông này đã đến chùa Quan Âm (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) để trình bày việc xin xả giới, hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nhuận Đạt từ ngày 3/12/2025 đã hoàn tục để theo đuổi đời sống thế tục.

Thượng tọa Thích Nhuận Minh, một vị Tăng tại chùa Quan Âm, xác nhận là người trực tiếp chứng kiến và tiếp nhận lời tuyên bố xả giới của Trần Minh Thành vào thời điểm trên. Theo luật Phật, việc xả giới có thể được thực hiện khi người xuất gia tự nguyện tuyên bố không tiếp tục đời sống Sa-môn trước người chứng kiến.

Sau khi hoàn tục, Trần Minh Thành lựa chọn lối sống cá nhân và không còn sinh hoạt trong hệ thống Tăng đoàn. Thông tin từ chùa Quan Âm cho biết trước đó ông cũng không tham gia các sinh hoạt Tăng sự tại địa phương như an cư kiết hạ hay các kỳ bố-tát.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận từ trước đến nay không có tu sĩ nào mang pháp danh “Thích Nhuận Đạt” sinh hoạt chính thức trong Phật giáo địa phương. Theo hồ sơ hành chính, Trần Minh Thành có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên và sinh hoạt tại địa phương với tư cách một công dân bình thường theo quy định pháp luật.

Theo đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, dù đã hoàn tục nhưng Trần Minh Thành vẫn sử dụng trang phục giống tu sĩ Phật giáo khi xuất hiện ở nhiều nơi. Việc này dễ gây hiểu lầm trong công chúng và ảnh hưởng đến hình ảnh của tu sĩ cũng như uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiện theo nguồn tin từ địa phương, Trần Minh Thành không có mặt tại nơi cư trú ở Khánh Hòa cũng như tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thái Nguyên.

Chính quyền xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết nông trại Hồ Vàng - địa điểm đang được nhắc đến trên mạng xã hội là đất nông nghiệp do người dân địa phương quản lý, không phải cơ sở thờ tự hay nơi sinh hoạt tôn giáo.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều livestream, bài đăng và video liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym.

Các nội dung lan truyền cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện mới xuất phát từ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo xác nhận chính thức.

Theo những nội dung đang lan truyền, người mang tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng có liên quan đến các hoạt động của nhóm này. Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các thông tin liên quan hiện vẫn chủ yếu là nội dung do các cá nhân đăng tải và chưa được kiểm chứng độc lập.

Trước những thông tin lan truyền trên, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời báo chí cho biết đang yêu cầu các đơn vị địa phương nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến người được gọi là Thích Nhuận Đạt. Việc xác minh nhằm làm rõ liệu người được nhắc đến trong các thông tin trên mạng có thuộc hệ thống quản lý của Giáo hội hay không, cũng như xác định tình trạng tu học hiện nay của người này. Phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nắm tình hình và thông tin chính thức khi có kết quả xác minh từ các địa phương liên quan.

Trao đổi trên Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, dù xả giới hoàn tục nhưng ông Trần Minh Thành vẫn mang sắc phục như người tu sĩ Phật giáo du lịch nhiều nơi, diễn cảnh quay phim chụp ảnh với người nữ được cho là đã đăng ký kết hôn ngày 15/1/2026, rất phản cảm, gây ngộ nhận, ảnh hưởng đến uy tín của hình ảnh tu sĩ Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.