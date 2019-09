Vụ giếng dầu Saudi Arabia: Vì sao Mỹ một mực đổ tội Iran?

Ngày 14/9, hai nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến sản lượng dầu của nước này giảm một nửa và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho thế giới. Ảnh: AN. Ngay sau đó, Mỹ nhiều lần tố Iran đứng đằng sau vụ tấn công cơ sở dầu khí thuộc Tập đoàn Aramco của Riyadh, bất chấp việc phe nổi dậy Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ảnh: GN. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter ngày 14/9: "Giữa lúc tất cả kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, Iran lại tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng của thế giới". Ảnh: DW. Ngày 15/9, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng khai hỏa trừng phạt Iran nếu có thông tin xác nhận Tehran đứng đằng sau loạt vụ tấn công vào các nhà máy dầu khí của Saudi Arabia. Ảnh: WP. “Nguồn cung cấp dầu mỏ của Saudi Arabia bị tấn công. Có lý do để tin rằng chúng tôi biết về thủ phạm. Lực lượng Mỹ trong tư thế 'đạn đã lên nòng' và chúng tôi chỉ chờ có sự xác nhận. Chúng tôi đang chờ thông tin từ Saudi Arabia về việc họ tin ai là thủ phạm và chúng tôi sẽ hành động trong điều kiện như thế nào”, ông Trump viết trên Twitter. Ảnh: AP. Tiếp đến, ngày 16/9, đài ABC dẫn lời một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ khẳng định Iran đã phóng gần chục tên lửa hành trình và hơn 20 máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia hôm 14/9. Ảnh: FT. "Đó là Iran. Phiến quân Houthi chỉ đang thừa cơ lấy danh tiếng từ những gì họ không làm", vị quan chức Mỹ nói. Ảnh: AP. Trong diễn biến mới nhất, ngày 17/9, liên minh Arab khẳng định vũ khí sử dụng để tấn công hai nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Aramco có nguồn gốc từ Iran. Ảnh: AP. Về phần mình, Iran bác bỏ mọi cáo buộc về vụ tấn công, tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán với Mỹ ở mọi cấp độ, đồng thời cảnh báo sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện. Iran coi những cáo buộc đối với nước này là vô nghĩa và cho rằng Mỹ đang cố viện lý do để trả đũa Tehran. Ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AJ. Còn theo RT, lý do khiến chính quyền Tổng thống Trump cố gắng đổ lỗi cho Iran chính là nhằm biện minh cho thất bại của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh quan trọng ở Trung Đông. Ảnh: Reuters. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng trở lại từ tháng 5/2018 khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào Tehran. Ảnh: AJ. Trong thời gian qua, hai nước liên tục có những động thái làm leo thang căng thẳng và thậm chí khiến dư luận lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự xảy ra. Ảnh: IndiaTV. Mời độc giả xem video về vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia (Nguồn: CBS News)

