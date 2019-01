Ứng viên BT Quốc phòng Mỹ có vợ gốc Việt là ai?

Tờ báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Jim Webb, một cựu quan chức của Đảng Dân chủ, đang được chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc làm lãnh đạo tiếp theo của Lầu Năm Góc, thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - người đã xin từ chức vào cuối năm 2018. Ảnh: Time. Ông Webb sinh ngày 9/2/1946 tại Saint Joseph, bang Missouri. Ông từng sống ở nhiều nơi và theo học tại hàng chục ngôi trường trên khắp nước Mỹ và Anh. Ảnh: CSM. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Bellevue, Nebraska, ông Webb học tại trường Đại học Nam California và nhận học bổng từ Hải quân Dự bị trong khoảng thời gian 1963-1964. Ảnh: Patch. Cũng trong năm 1964, ông bắt đầu học tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland. Ảnh: MSNBC.com. Năm 1968, ông Webb tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ và là sĩ quan của Thủy quân Lục chiến Mỹ cho đến năm 1972 và từng tham chiến tại Việt Nam. Ảnh: BI. Sau khi rời lực lượng Thủy quân Lục chiến, ông Jim Webb học luật tại Đại học Georgetown từ năm 1972 đến 1975 và tốt nghiệp với bằng luật. Ảnh: PBS. Từ năm 1977 đến 1981, ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ này là thành viên của Ủy ban Các vấn đề cựu binh thuộc Hạ viện. Ảnh: Getty. Sau đó, ông Webb làm việc trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với vai trò trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng (từ năm 1984-1987) và trở thành Bộ trưởng Hải quân Mỹ năm 1987. Ảnh: Times of Israel. Năm 2006, sau khi chuyển sang Đảng Dân chủ, ông được bầu làm Thượng nghị sĩ của bang Virginia từ năm 2007-2013 và được bổ nhiệm vào các Ủy ban Đối ngoại, Cựu chiến binh và Quân vụ của Thượng viện Mỹ. Ảnh: Observer. Về đời tư, ông Jim Webb đã kết hôn 3 lần. Người vợ hiện tại của ông là một luật sư người Mỹ gốc Việt có tên Hong Le Webb. Hai người kết hôn vào tháng 10/2005 và có một cô con gái tên Georgia Le Anh, sinh năm 2006. Ảnh: Bustle. Mời độc giả xem thêm video về Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: The Guardian)

