Dấu ấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trước khi từ chức

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 20/12 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đột ngột tuyên bố từ chức vì bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn ảnh: Reuters) "Vì Tổng thống (Trump) có quyền lựa chọn một vị Bộ trưởng Quốc phòng có quan điểm phù hợp hơn với mình trong vấn đề này cũng như các vấn đề khác, tôi tin rằng việc tôi từ chức là đúng đắn", trích nội dung lá thư từ chức của Bộ trưởng Mattis do Lầu Năm Góc công bố. Trong bài đăng trên trang cá nhân Twitter hôm 20/12, Tổng thống Trump cho hay Bộ trưởng Mattis sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 2/2019. Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ về vị quan chức quốc phòng hàng đầu nước Mỹ trong thời gian tại nhiệm được hãng thông tấn Reuters đăng tải.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngồi trên trực thăng ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 24/4/2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis trong cuộc họp với Thái tử kế vị kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/4/2017. Bộ trưởng Mattis và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson có mặt tại Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington ngày 2/8/2017 để thông báo về cuộc chiến chống khủng bố IS đang diễn ra. Bộ trưởng Mattis đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm những người lính vô danh ở thủ đô Cairo, Ai Cập, ngày 20/4/2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis lắng nghe khi Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới tại Phòng Nội các của Nhà Trắng ngày 23/10/2018. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis (giữa) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomoni Inada trong cuộc gặp ba bên bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 3/6/2017. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Mike Pompeo chụp ảnh cùng Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman trước khi bắt đầu cuộc họp ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/9/2018. Bộ trưởng Mattis “an ủi” Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdullah Habibi (trái), người đã từ chức sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một căn cứ của Afghanistan, tại trụ sở của lực lượng Resolute Support ở Kabul, Afghanistan, ngày 24/4/2017. Bộ trưởng Mattis trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trước lễ trao Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington ngày 31/7/2017. Ông Mattis chờ đón Tổng thống Trump lên chiếc Không lực Một tại căn cứ Andrews, bang Maryland, để tới Newport, bang Virginia, ngày 2/3/2017. Bộ trưởng Mattis tạm biệt các quan chức quân đội Israel tại sân bay quốc tế Ben Gurion, Tel Aviv, Israel, ngày 21/4/2017. Mời độc giả xem thêm video về Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: The Guardian)

