Toàn cảnh không khí đón năm 2019 khắp nơi trên thế giới

Những màn pháo hoa rực rỡ, những lễ hội nhiều màu sắc, những nụ cười và niềm vui lan tỏa của người dân trở thành điểm nhấn chính thức khép lại một năm 2018 đầy biến động để hy vọng vào một năm mới tốt lành hơn. Và tại thành phố Sydney của Australia một trong những điểm đầu tiên trên thế giới đón Năm mới 2019 tinh thần ấy đã được thể hiện rõ nét qua màn trình diễn pháo hoa đầy màu sắc trên Cầu Cảng Sydney. Nguồn ảnh: Reuters. Sự kiện đếm ngược đón chào năm 2019 cũng diễn ra rộng rãi trên khắp Trung Quốc. Tại Hong Kong, hàng trăm người tập trung tại các con phố dọc Vịnh Victoria để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đón chào Năm mới kéo dài tới 10 phút. Nguồn ảnh: Reuters. Sau một năm thành công với 3 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và những tín hiệu giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc bước vào năm 2019 với hy vọng về một nền hòa bình ổn định tại khu vực này. Nguồn ảnh: Reuters. Nghi thức đón Năm mới của người dân Thái Lan cũng rất đặc biệt. Hàng trăm người dân đã tới đền Takie, ngoại ô thủ đô Bangkok, để tham gia một nghi lễ truyền thống, biểu tượng về cái chết và sự hồi sinh, giúp xóa bỏ điều xui xẻo và giúp họ được đầu thai với sự khởi đầu tốt đẹp hơn trong Năm mới. Nguồn ảnh: Reuters. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đánh dấu Năm mới 2019 bằng màn pháo hoa được kỳ vọng có tên trong Sách Kỷ lục thế giới về buổi trình diễn pháo hoa dài nhất thế giới. Sự kiện độc đáo này diễn ra tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở thành phố Dubai. Nguồn ảnh: Reuters. Tại châu Âu, nhiều nơi ở nước Nga đón chờ khoảng khắc giao thừa ở những thời điểm khác nhau bắt đầu từ khu vực Viễn Đông, với các buổi hòa nhạc và ánh sáng tại thành phố Moscow. Hơn 1.000 sân trượt băng cũng mở cửa cho du khách đón chào Năm mới. Nguồn ảnh: Reuters. Khách du lịch và nhiều người dân thủ đô Paris, Pháp, đón chào Năm mới 2019 bằng màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa với chủ đề "tình anh em" tại Khải Hoàn Môn ở đại lộ Champs-Elysees, trong bối cảnh an ninh được siết chặt nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình "Áo vàng". Nguồn ảnh: Reuters. Người yêu âm nhạc tại thủ đô Berlin, Đức đã có mặt tại buổi hòa nhạc ở Cổng Brandenburg để chờ đợi khoảng khắc Năm mới đến. Nguồn ảnh: Reuters. Trong khi đó, người dân thủ đô London của Anh đón đêm giao thừa trong tiếng chuông quen thuộc của đồng hồ Big Ben, sau hơn 1 năm chiếc đồng hồ này tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng. Nguồn ảnh: Reuters. Bất chấp nhiệt độ lạnh giá và mưa rét, hàng nghìn người vẫn tập trung tại Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) để chứng kiến màn hạ quả cầu pha lê truyền thống từ nóc tòa nhà One Times Square. Nguồn ảnh: Reuters. Ngôi đền Parthenon cổ xưa trên đỉnh đồi Acropolis sáng bừng trong đêm bởi màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời thủ đô Athens, Hy Lạp. Nguồn ảnh: Reuters. Pháo hoa trên vịnh Marina trong lễ đón năm mới ở Singapore. Nguồn ảnh: Reuters. Một người đàn ông đeo kính có hình năm 2019 tại sự kiện đón chào năm mới tại ngã tư Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản. Nguồn ảnh: Reuters. Các số "2019" được viết trên không trung bằng pháo sáng tại một trại du lịch bên ngoài Krasnoyarsk, Nga. Nguồn ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Không khí đón năm 2019 khắp nơi trên thế giới. (nguồn CBSN)

