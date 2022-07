Toàn cảnh đám cháy rừng biến châu Âu thành "hoả ngục"

Tại Pháp, khoảng 800 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi 6 máy bay ném bom nước, đang chiến đấu với 2 trận cháy rừng ở phía tây nam, khiến hàng nghìn người phải sơ tán - thị trưởng Gironde của Fabienne Buccio cho biết. Ảnh: AP. Thời tiết nắng nóng cũng khiến các đám cháy rừng bùng phát tại Pháp. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 5.300 ha rừng, khiến nhiều con đường bị đóng cửa và 500 cư dân phải sơ tán. Ảnh: Reuters. Pháp dùng máy bay cánh quạt phun chất hóa học giúp làm chậm tốc độ lây lan của đám cháy. Ảnh: Twitter. Tại huyện Leiria thuộc tỉnh Leiria của Bồ Đào Nha, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực chiến đấu để kiểm soát những vụ cháy rừng trong bối cảnh gió thổi mạnh hôm 14/7. Ảnh: Reuters. Khói cháy rừng bốc lên làm đen bầu trời và cuồn cuộn trên đường cao tốc, trong khi ngọn lửa bốc cháy xung quanh các mái nhà ở một ngôi làng nhỏ. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết: "Điều tối quan trọng là chúng tôi nỗ lực không để các vụ cháy rừng mới bùng phát, khiến các nhân viên cứu hỏa và tất cả những người khác kiệt sức, những người đang cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình cháy rừng". Ảnh: Reuters. Vụ cháy rừng đáng lo ngại nhất là ở gần thị trấn Pombal, nơi máy bay và trực thăng chữa cháy hôm 14/7 đã thả bom nước vào ngọn lửa đang hoành hành ở khu vực sườn đồi có nhiều cây thông và bạch đàn rất dễ cháy. Ảnh: Reuters. Tại vùng biên giới ở phía Tây Tây Ban Nha, một đám cháy rừng bắt đầu bùng phát ở Extremadura hôm 12/7, quét qua tỉnh Salamanca trong khu vực Castile và Leon. Ảnh: AP. Chính quyền khu vực cho biết, hơn 4.000 ha rừng đã bị lửa thiêu rụi. 49 trẻ em đã phải sơ tán khỏi một trại hè vào ngày 14/7. Ảnh: Reuters. Ngày 13/7, Chính phủ Croatia đã triển khai máy bay chữa cháy cùng lực lượng cứu hỏa và binh lính nhằm kiềm chế 3 đám cháy rừng bùng phát dọc bờ biển Adriatic. Ảnh: Xinhua. Chính quyền địa phương cho biết hỏa hoạn đã tàn phá khoảng 20 ngôi nhà. Ảnh: Xinhua. Hàng nghìn người cũng đã phải sơ tán khỏi các ngôi nhà trên bán đảo Datca, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ do cháy rừng. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đám cháy rừng đã được kiểm soát vào ngày 14/7 sau khi 7 máy bay cứu hỏa và 14 trực thăng được triển khai. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Australia: Ban bố tình trạng thảm họa do cháy rừng. Nguồn: THDT.

