Toàn cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều lịch sử

Vào khoảng10h40 sáng 24/4 (theo giờ địa phương), đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã đi qua cây cầu bắc qua sông Tumen ở biên giới với Nga và dừng lại tại ga Khasan ở vùng Primorsky. Ảnh: Guardian. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được đón tiếp nồng nhiệt với những nghi thức truyền thống như tặng bánh mì và muối tại nhà ga Khasan của Nga. Ảnh: Guardian. Chủ tịch Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức tại Khasan. Ảnh: The Guardian. Chiều cùng ngày, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn quan chức đã tới nhà ga của thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga, nơi ông có cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên với Tổng thống Putin hôm 25/4. Ảnh: Reuters. Lễ đón ông Kim diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok. Ảnh: The Guardian. Chiều 25/4 (giờ địa phương), Tổng thống Putin (phải) bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un khi gặp nhau lần đầu tiên tại thành phố Vladivostok. Ảnh: CNN. Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều chụp ảnh và có cuộc trao đổi ngắn trước khi chính thức bước vào hội đàm tại toà nhà của Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Ảnh: Reuters. Được biết, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, dài gấp đôi so với thời gian dự kiến ban đầu là 50 phút, tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Ảnh: RT. Tổng thống Putin cho biết cuộc hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un rất cụ thể, chi tiết. Ảnh: RT. "Tôi và ông Kim Jong-un đã nói về lịch sử của mối quan hệ của hai nước chúng tôi, tình hình hiện tại và triển vọng phát triển mối quan hệ song phương. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên, chia sẻ quan điểm của chúng tôi về các biện pháp cần thiết thực hiện để tình hình hiện nay có triển vọng cải thiện tốt", Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh. Ảnh: CNN. Sau cuộc hội đàm riêng, hai nhà lãnh đạo Nga-Triều bước vào cuộc họp song phương mở rộng với sự tham dự của quan chức hai nước. Ảnh: TASS. Được biết, phái đoàn Nga có sự tham dự của Phó Thủ tướng Yury Trutnev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Triều Tiên Alexander Kozlov, người đứng đầu ngành đường sắt Oleg Belozerov, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Anatoly Yanovsky và một số quan chức cấp cao khác. Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên gồm có Ngoại trưởng Ri Yong Ho, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Choe Son Hui, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Phyong Hae, O Su Yong và một số quan chức cấp cao khác. Ảnh: CNN. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên kết thúc sau 3 tiếng rưỡi hội đàm. Ảnh: TASS. Sau buổi tiệc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên xe rời khỏi Đại học Liên bang Viễn Đông, nơi vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh. Tổng thống Putin đã tiễn ông Kim ra tận xe. Ảnh: Ông Kim Jong-un tới Nga hôm 24/4. Ảnh: Euronews. Tổng thống Putin cũng tổ chức một cuộc họp báo sau đó. Tổng thống Nga cho biết ông và Chủ tịch Kim Jong-un đều hài lòng với kết quả hội đàm. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Putin có mặt tại Vladivostok để gặp Chủ tịch Kim Jong-un (Nguồn: RT)

Vào khoảng10h40 sáng 24/4 (theo giờ địa phương), đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã đi qua cây cầu bắc qua sông Tumen ở biên giới với Nga và dừng lại tại ga Khasan ở vùng Primorsky. Ảnh: Guardian. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được đón tiếp nồng nhiệt với những nghi thức truyền thống như tặng bánh mì và muối tại nhà ga Khasan của Nga. Ảnh: Guardian. Chủ tịch Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức tại Khasan. Ảnh: The Guardian. Chiều cùng ngày, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn quan chức đã tới nhà ga của thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga, nơi ông có cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên với Tổng thống Putin hôm 25/4. Ảnh: Reuters. Lễ đón ông Kim diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok. Ảnh: The Guardian. Chiều 25/4 (giờ địa phương), Tổng thống Putin (phải) bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un khi gặp nhau lần đầu tiên tại thành phố Vladivostok. Ảnh: CNN. Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều chụp ảnh và có cuộc trao đổi ngắn trước khi chính thức bước vào hội đàm tại toà nhà của Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Ảnh: Reuters. Được biết, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, dài gấp đôi so với thời gian dự kiến ban đầu là 50 phút, tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Ảnh: RT. Tổng thống Putin cho biết cuộc hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un rất cụ thể, chi tiết. Ảnh: RT. "Tôi và ông Kim Jong-un đã nói về lịch sử của mối quan hệ của hai nước chúng tôi, tình hình hiện tại và triển vọng phát triển mối quan hệ song phương. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên, chia sẻ quan điểm của chúng tôi về các biện pháp cần thiết thực hiện để tình hình hiện nay có triển vọng cải thiện tốt", Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh. Ảnh: CNN. Sau cuộc hội đàm riêng, hai nhà lãnh đạo Nga-Triều bước vào cuộc họp song phương mở rộng với sự tham dự của quan chức hai nước. Ảnh: TASS. Được biết, phái đoàn Nga có sự tham dự của Phó Thủ tướng Yury Trutnev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Triều Tiên Alexander Kozlov, người đứng đầu ngành đường sắt Oleg Belozerov, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Anatoly Yanovsky và một số quan chức cấp cao khác. Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên gồm có Ngoại trưởng Ri Yong Ho, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Choe Son Hui, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Phyong Hae, O Su Yong và một số quan chức cấp cao khác. Ảnh: CNN. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên kết thúc sau 3 tiếng rưỡi hội đàm. Ảnh: TASS. Sau buổi tiệc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên xe rời khỏi Đại học Liên bang Viễn Đông, nơi vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh . Tổng thống Putin đã tiễn ông Kim ra tận xe. Ảnh: Ông Kim Jong-un tới Nga hôm 24/4. Ảnh: Euronews. Tổng thống Putin cũng tổ chức một cuộc họp báo sau đó. Tổng thống Nga cho biết ông và Chủ tịch Kim Jong-un đều hài lòng với kết quả hội đàm. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Putin có mặt tại Vladivostok để gặp Chủ tịch Kim Jong-un (Nguồn: RT)