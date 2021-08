Toàn cảnh bão “quái vật” Ida đổ bộ Mỹ, càn quét “điểm nóng” COVID-19

Theo Daily Mail, siêu bão Ida đổ bộ vào Mỹ hôm 29/8 (giờ địa phương), khiến khoảng 1 triệu người chịu cảnh mất điện ở miền nam Mississippi và Louisiana. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Tính đến thời điểm hiện tại, một cư dân ở Louisiana tử vong do cây đổ trong cơn bão "quái vật" Ida. Ngoài ra, một người khác bị thương tại Prairieville. Đường phố New Orleans và Orleans Parish tối om, cây cối gãy đổ nhiều nơi. Gió mạnh làm tốc mái Bệnh viện Lady of the Sea General ở Galliano. Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards cho biết, khi cơn bão suy yếu, hàng chục đội tìm kiếm và cứu hộ từ 15 tiểu bang sẽ được huy động để tìm kiếm, hỗ trợ những người bị mắc kẹt do bão. New Orleans và các khu vực xung quanh thành phố đã được đặt trong cảnh báo lũ quét vào tối 29/8. Thống đốc Edwards trước đó nói rằng siêu bão Ida "sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công Louisiana kể từ thập niên 1850". Siêu bão Ida cũng tấn công bang Mississippi và làm đảo ngược dòng chảy một đoạn sông Mississippi. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt ban bố tình trạng khẩn cấp cho 2 bang Louisiana và Mississippi trước khi bão Ida đổ bộ. Được biết, hàng chục nghìn người đã tìm cách rời bang Louisiana trước khi bão Ida ập tới. Chiếc ô tô bị mắc kẹt trên con đường ngập nước ở Bay St Louis, bang Mississippi. Một cột điện bị gãy đổ ở bang Louisiana hôm 29/8. Cư dân đứng trú mưa trước khi tiếp tục di chuyển. Được biết, bang Louisiana nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 đang bùng phát tại Mỹ. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines (Nguồn video: THĐT)

