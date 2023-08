Sự thật thú vị về Hà Lan khiến bạn phải kinh ngạc

1/3 diện tích Hà Lan nằm dưới mực nước biển: “Hà Lan” có nghĩa là “vùng đất thấp”. Đây là quốc gia nằm ở vùng trũng nhất ở châu Âu, với gần một phần ba diện tích nằm dưới mực nước biển. Treo tranh chân dung trong phòng tắm: Sự thật thú vị về Hà Lan là người dân nơi đây thường treo tranh chân dung của những người họ yêu quý nhất trong nhà vệ sinh. Ngoài ra, người Hà Lan còn treo lịch trong nhà vệ sinh để ghi nhớ những ngày có ý nghĩa đặc biệt. Trên đó có đánh dấu lại tất cả những sự kiện quan trọng trong năm. Không có chó hoang: Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới không có chó hoang và chó mèo tại Hà Lan có quyền tương đương con người. Những hành vi vô trách nhiệm hoặc đánh đập thú cưng ở Hà Lan đều bị xử phạt nghiêm khắc. Nhà nằm ngay trên đường biên giới quốc gia: Hà Lan là một quốc gia nhỏ được chia thành nhiều tiểu bang. Trong vùng đất nhỏ Baarle-Nassau, biên giới giữa Bỉ và Hà Lan chạy xuyên qua các ngôi nhà của người dân, chia đôi nó theo đúng nghĩa đen. Do đó, cư dân trong những ngôi nhà này có thể được coi là đang sống ở hai quốc gia cùng một lúc. Dùng nạo chai để vét hết thức ăn: Người Hà Lan nổi tiếng là rất tiết kiệm. Để không lãng phí thức ăn thừa ở bên trong những chiếc chai lọ dài, họ đã phát minh ra cái “nạo chai” để lấy toàn bộ thức ăn ra. Thành phố Amsterdam có hơn 1.200 cây cầu: Những cây cầu tuyệt đẹp của Amsterdam là một biểu tượng của thành phố. Có 1.281 cây cầu ở Amsterdam kết nối 165 kênh đào của thành phố. Luôn mở cửa sổ: Người Hà Lan thường để cửa sổ mở toang suốt ngày. Do vậy, du khách vô cùng hào hứng khi lang thang trên các con phố đồng thời có thể nhìn vào trong nhà của người dân. Dân bản địa cảm thấy không có gì phải che giấu. Người Hà Lan tiêu thụ nhiều cam thảo nhất thế giới: Một trong những sự thật thú vị về Hà Lan là người dân nước này yêu thích cam thảo. Mỗi năm, một người Hà Lan ăn khoảng hai kg cam thảo. Đó là khoảng 32 triệu kg cam thảo được tiêu thụ mỗi năm. Có hơn 1.000 cối xay gió ở Hà Lan: Ở một đất nước nổi tiếng với những chiếc cối xay gió, không có gì ngạc nhiên khi có hơn 1.000 chiếc cối xay gió trải khắp Hà Lan. Theo truyền thống, các cối xay gió khai thác gió cho nhiều mục đích khác nhau như xay hạt và thoát nước cho các vùng đất ngập nước. Hà Lan có quán rượu lớn nhất ở châu Âu: Quán rượu Drie Gezusters (Three Sisters) ở Groningen giữ danh hiệu quán rượu lớn nhất châu Âu và là di sản quốc gia. Sinh con tại nhà vẫn còn phổ biến ở Hà Lan: Dù là một nước phát triển nhưng vẫn có khoảng 30% phụ nữ Hà Lan sinh con tại nhà. Điều này một phần là do bảo hiểm y tế nơi này chi trả 100% cho các ca sinh tại nhà nhưng không phải lúc nào cũng chi cho các ca sinh tại bệnh viện mà không cần y tế. Ảnh: IT.

