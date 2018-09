Siêu bão Florence tàn phá bờ đông nước Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Theo New York Times, siêu bão Florence đã đổ bộ vào các bang miền đông nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt do mưa lũ. Ảnh: Reuters.



Tại thành phố New Bern, bang Bắc Carolina, hơn 360 người đã được giải cứu trong khi hàng trăm người khác vẫn bị cô lập sau khi bão Florence đổ bộ. Ảnh: Reuters.



Trước đó, Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper đã kêu gọi người dân sơ tán tránh bão. Theo dự báo, mực nước tại sông Cape Fear và Lumber có thể sẽ dâng cao hơn so với lần siêu bão Matthew đổ bộ hai năm trước, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực của bang này. Ảnh: Reuters.



Đường phố ở Wilmington, Bắc Carolina, biến thành sông sau khi siêu bão Florence đổ bộ vào nơi này hôm 14/9. Ảnh: Reuters.



Một ngôi nhà bị hư hại vì những cơn gió mạnh ở thị trấn Wilson, Bắc Carolina. Ảnh: Reuters.



Sóng mạnh đánh vào bờ ở Avon, Bắc Carolina, hôm 13/9. Ảnh: Reuters.



Khu Công viên Union Point ngập trong biển nước ở New Bern ngày 13/9. Ảnh: Reuters.



Nước sông Neuse tràn bờ gây ngập úng tại một khu dân cư ở New Bern. Ảnh: Reuters.



Theo Independent, hơn 1,7 triệu người ở bang Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia đã được lệnh sơ tán. Hơn 640 nghìn người tại các bang này chịu cảnh mất điện từ sáng 14/9, chủ yếu là ở Bắc Carolina. Ảnh: Reuters.



12.000 người ở Bắc Carolina, 6.400 người ở Nam Carolina và 400 người ở Virginia đang ở trong các khu sơ tán tạm thời chờ cơn bão đi qua. Ảnh: Reuters.



Ước tính, thiệt hại do bão Florence gây ra là từ 10 đến 60 tỷ USD. Ảnh: Reuters.



Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân đến nơi an toàn ở New Bern ngày 14/9. Ảnh: Getty.



Bãi biển North Myrtle, Nam Carolina, mờ mịt khi bão Florence đổ bộ ngày 14/9. Ảnh: Getty.



Cây xanh bật gốc do những trận gió mạnh ở Wilmington, bang Bắc Carolina, ngày 14/9. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Florence đổ bộ vào Mỹ (Nguồn: ABC News)

