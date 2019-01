Rùng mình hình ảnh vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Kenya

Ngày 15/01/2018, một vụ đánh bom khủng bố kéo theo một cuộc đấu súng đã làm rung chuyển một khu phức hợp khách sạn và văn phòng cao cấp DusitD2 ở thủ đô Nairobi, Kenya. Nhóm khủng bố Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. (Ảnh Getty) Một nhân chứng cho biết ông nhìn thấy 5 thi thể ở lối vào khách sạn. Nhiều ô tô đã bốc cháy sau vụ nổ kèm theo nhiều tiếng súng ở khu khách sạn Dusit (Ảnh Reuters) Thường dân được sơ tán khỏi hiện trường trong khi các nhân viên an ninh lùng sục tìm kiếm những kẻ tấn công trong các vụ nổ súng. (Ảnh EPA) Nhiều người chờ đợi để được sơ tán khỏi hiện trường. Khu phúc hợp DusitD2 bao gồm khối văn phòng làm việc, nhà hàng và khách sạn 101 phòng. Đây là nơi đặt văn phòng của nhiều công ty nước ngoài tại Kenya (Ảnh Getty) Mọi người đang theo dõi các dấu hiệu sơ tán của cảnh sát bảo vệ họ rời khỏi hiện trường, trong khi các cuộc đấu súng vẫn diễn ra. (Ảnh EPA) Một phụ nữ bị thương đang được chăm sóc y tế. (Ảnh Getty) Dấu vết từ vụ nổ. Al-Shabaab "phong trào chiến sỹ thanh niên" là một nhóm nổi dậy Hồi giáo tại Somalia. Tính tới năm 2007, nhóm này có khoảng 3.000 đến 7.000 thành viên. (Ảnh EPA) Thường dân che chở cho nhau dưới làn đạn. Một sỹ quan cảnh sát cho biết ông đã nhìn thấy nhiều thi thể nhưng không có thời gian để đếm là bao nhiêu. (Ảnh AP) Lực lượng an ninh Kenya nhắm bắn vào các tòa nhà khi họ di chuyển qua khu phức hợp khách sạn. Nhóm Al-Shabaab từng tấn công vào Trung tâm thương mại West Gate, Nairobi vào năm 2013, khiến 68 người thiệt mạng. (Ảnh AP) Lực lượng đặc biệt đang bảo vệ người dân tại hiện trường. Ngày 2/4/2015, phiến quân Al-Shabaab đã tiến hành một vụ tấn công tại một trường đại học ở Garissa, miền Đông Kenya, khiến 148 người thiệt mạng.(Ảnh Getty) Những gì còn lại cho thấy sự tàn khốc của cuộc tấn công. Các cuộc tấn công đẫm máu do Al-Shabaab thực hiện hầu hết được cho là trả đũa lại việc Kenya đưa quân đội vào Somalia truy quét nhóm phiến quân Al-Shabaab hồi tháng 10/2011. (Ảnh EPA) Phán ứng của người phụ nữ sau khi được giải cứu khỏi khách sạn Dusit. (Ảnh Getty) Lực lượng cứu hộ và nhà báo đang sơ tán một nạn nhân khỏi hiện trường. (Ảnh Reuters) Dấu đạn trên các cửa kính của khách sạn Dusit. Ít nhất đã có 2 vụ nổ xảy ra kèm theo các vụ nổ súng. Theo người phát ngôn cảnh sát Kenya, toàn bộ lực lượng cảnh sát, trong đó có cả đội chống khủng bố được điều động đến hiện trường (Ảnh AP) Một người phụ nữ đã suy sụp sau khi rời khỏi hiện trường. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy 4 người đàn ông có vũ trang bước vào khu phức hợp này. (Ảnh Getty) Các sỹ quan cảnh sát, nhân viên cấp cứu và truyền thông đã tập trung tại khu phức hợp DusitD2. (Ảnh Getty) Thường dân di chuyển qua hiện trường sau vụ tấn công được cảnh sát phong tỏa. Hiện chưa rõ số thương vong. (Ảnh AP)

