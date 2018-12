Quân đội Syria tấn công vũ bão quyết “quét sạch” phiến quân IS

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ của phiến quân IS ở khu vực phía đông nam tỉnh Deir Ezzor sáng 11/12. Ảnh: MNA. “Quân chính phủ Syria đã nã nhiều quả tên lửa đất đối đất về phía căn cứ của nhóm khủng bố IS gần thị trấn Baghouz Al-Fouqani ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Deir Ezzor”, nguồn tin quân sự cho hay. Ảnh: SANA. Cũng theo nguồn tin này, nhiều quả tên lửa đã đánh trúng căn cứ của phiến quân IS, gây ra tiếng nổ lớn ở khu vực sông Euphrates. Ảnh: AMN. Vụ oanh kích của lực lượng chính phủ Syria được tiến hành để đáp trả đợt tấn công bằng tên lửa trước đó của IS nhằm vào chiếc xe buýt chở binh sĩ Syria ở thành phố biên giới Albu Kamal khiến nhiều binh sĩ chính phủ thương vong. Ảnh: Sputnik. Trong khi đó, nhóm khủng bố IS cũng hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt oanh kích của lực lượng chính phủ Syria ở Đông Homs. Ảnh: AMN. “Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria dồn dập oanh kích thành trì của nhóm IS tại khu vực rộng lớn trải dài từ sa mạc al-Sukhnah ở Đông Homs tới sa mạc ở Deir Ezzor, gần căn cứ quân sự al-Tanf của Mỹ”, hãng Fars (Iran) đưa tin. Ảnh: AMN. Cùng lúc, các chiến đấu cơ Syria không kích căn cứ của phiến quân IS tại khu vực này. Giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ Damascus và các tay súng IS cũng xảy ra tại sa mạc al-Sukhnah. Ảnh: FNA. “Nhóm khủng bố IS hứng chịu tổn thất nặng nề trong khi trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong đợt tấn công dữ dội của Quân đội Syria”, nguồn tin cho hay. Ảnh: DE. Tuần trước, các binh sĩ Syria đã đập tan cuộc tấn công của phiến quân IS ở khu vực Humeimeh, Đông Homs, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố này. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giao tranh với phiến quân IS tại Deir Ezzor trước đó (Nguồn: RT)

