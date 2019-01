Những hình ảnh đầu tiên về Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019

Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25/1/2018 tại Davos, Thuỵ Sĩ. Các lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp đã tập trung về thành phố nghỉ dưỡng Davos để tham dự diễn đàn WEF. (Nguồn ảnh: Reuters) Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, hội nghị WEF 2019 sẽ là cơ hội để các đại biểu tham dự tìm kiếm cách thức tái khẳng định hợp tác quốc tế vì những lợi ích chung quan trọng như an ninh quốc tế, môi trường và kinh tế toàn cầu,...Một số hình ảnh ấn tượng về diễn đàn này đã được hãng thông tấn Reuters ghi lại. Nhà sáng lập WEF Klaus Schwab, Hoàng tử Anh William và nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough David Attenborough có mặt tại hội nghị diễn đàn WEF ngày 22/1. Trong ảnh là Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Thủ tướng Đức Angela Merkle trao đổi với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tại hội nghị ngày 23/1. Hoàng tử Anh William và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tham dự diễn đàn WEF ngày 23/1. Tỷ phú Bill Gates - nhà sáng lập Microsoft và Chủ tịch Quỹ Bill & Melinda, ngày 22/1. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 22/1. Giám đốc điều hành của Facebook, Sheryl Sandberg, bên lề diễn đàn WEF ngày 23/1. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bắt tay nhà sáng lập WEF Klaus Schwab ngày 22/1. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có mặt tại Diễn đàn WEF ngày 23/1. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore phát biểu tại diễn đàn WEF ngày 22/1. Tổng thống Thuỵ sĩ Ueli Maurer (trái) phát biểu tại diễn đàn ngày 22/1. Cảnh sát Thuỵ Sĩ được triển khai để đảm bảo an ninh cho hội nghị. Mời độc giả xem thêm video: Khai mạc Hội nghị diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 (Nguồn: VTC1)

