Những điều ít biết về Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh

Nữ hoàng Elizabeth II sẽ trở thành vị quân vương Anh đầu tiên trong lịch sử mừng Đại lễ Bạch Kim, đánh dấu 70 năm trị vì của mình. Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi vào tuổi 26, ngay sau khi vua cha George VI băng hà vào ngày 6/2/1952. Suốt 7 thập kỷ trôi qua, Nữ hoàng đã trở thành một biểu tượng của nước Anh và được người dân hết mực kính yêu. Các sự kiện chính trong Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh bao gồm lễ diễu hành Trooping the Colours, lễ thắp sáng đèn hiệu, lễ Tạ ơn tại nhà thờ Thánh Paul, Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện và Bữa trưa Năm Thánh lớn. Trong ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện là Lễ Diễu hành của Quân đội Hoàng gia (Trooping the Colour). Buổi diễu hành sẽ có sự tham gia của 1.400 binh sĩ, 200 con ngựa và 400 nhạc công, xuất phát từ điện Buckingham, đi dọc đại lộ The Mall đến tổng hành dinh Horse Guards của Hội Kỵ binh Hoàng gia Anh. Buổi lễ cũng sẽ có sự góp mặt của các thành viên Hoàng gia tham gia diễu hành trên lưng ngựa và điều khiển xe ngựa. Kết thúc Trooping the Colour sẽ là màn bay diễu của Không quân Hoàng gia Anh. Cũng trong ngày hôm đó, đèn hiệu nhằm chào mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng sẽ được thắp sáng khắp Liên hiệp Anh, quần đảo Channel, đảo Man, các Lãnh thổ Hải ngoại Anh và toàn bộ Khối Thịnh vượng chung. Trong ngày tiếp theo, Lễ tạ ơn cho sự trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa Thánh Paul ở thủ đô London. Vào ngày thứ ba của chuỗi sự kiện này (4/6/2022), Nữ hoàng Anh sẽ cùng với các thành viên trong gia đình Hoàng gia đến dự khán cuộc đua ngựa truyền thống The Derby. Trong buổi tối cùng ngày, một buổi hòa nhạc trực tiếp với tên gọi “Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện”, sẽ được tổ chức tại cung điện Buckingham với sự góp mặt của những ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới hiện nay nói chung và tại Vương quốc Anh nói riêng. Ngày cuối cùng (5/6/2022) sẽ là ngày lễ lớn của nước Anh, với sự kiện Big Jubilee Lunch (Bữa trưa Năm Thánh lớn) được tổ chức trên toàn quốc. Cung điện cho biết hơn 1.400 người đã đăng ký tổ chức sự kiện này trong khu dân cư của họ và hơn 200.000 sự kiện đơn lẻ khác diễn ra khắp đất nước. Ngoài ra còn có cuộc thi Platinum Jubilee Pageant, với nhiều màn trình diễn khiêu vũ, diễu hành, âm nhạc đường phố, nghệ thuật sân khấu và hóa trang để tái hiện, tôn vinh thời gian trị vì của Nữ hoàng. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Trải nghiệm tiệc hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc. Nguồn: THDT.

